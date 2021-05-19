Dünya Hamastan ateşkes açıklaması Bir veya iki gün içinde ateşkese varılacağını tahmin ediyoruz
ORTADOĞU

Hamas'tan ateşkes açıklaması: Bir veya iki gün içinde ateşkese varılacağını tahmin ediyoruz

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ettiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Hamastan ateşkes açıklaması: Bir veya iki gün içinde ateşkese varılacağını tahmin ediyoruz
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Lübnan merkezli el-Meyadin televizyon kanalına konuşan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, ateşkes için gösterilen çabaların başarıya ulaşacağı beklentisinde olduğunu belirtti.

Ebu Merzuk, "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.

İsrail'in birçok cephede savaşmaya gücünün olmadığını dile getiren Ebu Merzuk, Tel Aviv'in "bundan dolayı da üzerine cehennem kapılarının açılmasından oldukça endişeli olduğu" yorumunu yaptı.

ABD'nin başlangıçta konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) görüşmeyi kabul etmediğini hatırlatan Ebu Merzuk, "Washington'un tutumu, Filistin direnişinin Tel Aviv'i vurmasından sonra değişti." değerlendirmesinde bulundu.

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