Hamas'tan ateşkes açıklaması: Bir veya iki gün içinde ateşkese varılacağını tahmin ediyoruz

Lübnan merkezli el-Meyadin televizyon kanalına konuşan Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk, ateşkes için gösterilen çabaların başarıya ulaşacağı beklentisinde olduğunu belirtti.

Ebu Merzuk, "Gazze'de ateşkese bir veya iki gün içinde varılacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.

İsrail'in birçok cephede savaşmaya gücünün olmadığını dile getiren Ebu Merzuk, Tel Aviv'in "bundan dolayı da üzerine cehennem kapılarının açılmasından oldukça endişeli olduğu" yorumunu yaptı.

ABD'nin başlangıçta konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) görüşmeyi kabul etmediğini hatırlatan Ebu Merzuk, "Washington'un tutumu, Filistin direnişinin Tel Aviv'i vurmasından sonra değişti." değerlendirmesinde bulundu.

OYNAT 00:45 İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle Gazze'deki yüzlerce Filistinli okullara sığındı İşgalci İsrail'in Gazze'de 10 Mayıs'tan bu yana hedef gözetmeksizin düzenlediği saldırılar sebebiyle birçok sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı. Evlerini terketmek zorunda kalan bazı Gazzeli aileler, daha güvenli olduğu düşüncesiyle okullarda barınıyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okul, saldırılardan kaçan yüzlerce Filistinliye sığınak olmuş durumda. BiP'te paylaş

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