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Hamas'tan ateşkes açıklaması: Cevabımızı arabuluculara ilettik

Hamas, ateşkes planına dair yanıtını arabuluculara ilettiğini, İsrail saldırılarının ve işgalinin sonlandırılmasına öncelik verdiğini, yapıcı müzakerelere hazır olduğunu duyurdu. Gazze'de ateşkes anlaşmasına olumlu baktıklarını belirten Hamas, "Yanıt, Filistin halkımızın çıkarlarına ve Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırının tamamen durdurulması gerekliliğine öncelik vermektedir" dedi. Hamas'ın cevabının ardından konuya ilişkin ABD'den yapılan açıklamada ise, "Hamas'ın ateşkesle ilgili yanıtını değerlendiriyoruz." denildi.

22:22 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 23:38 - 11/06/2024 Salı
Hamas (Foto: Arşiv)
Hamas (Foto: Arşiv)

Hamas, ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes önerisine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a iletti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 249 gündür devam ederken, Hamas, ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes önerisine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a iletti.

"Saldırılar tamamen durmalı"

Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasına olumlu baktıklarını ve hazır olduklarını belirterek, "Yanıt, Filistin halkımızın çıkarlarına ve Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırının tamamen durdurulması gerekliliğine öncelik vermektedir" dedi.

Katar ve Mısır, Hamas'ın ateşkes önerisine ilişkin cevap verdiğini doğrulayarak, "İki ülke ABD ile ortak arabuluculuk çabalarının bir anlaşmaya varılana kadar devam edeceğini ve arabulucuların yanıtı inceleyerek sonraki adımlar konusunda ilgili taraflarla koordinasyon içinde olacaklarını teyit etmektedir" ifadelerini kullandı.

Üç aşamalı ateşkes planı

ABD Başkanı Biden'ın geçen ayın sonunda açıkladığı üç aşamalı ateşkes planının birinci aşaması, İsrailli rehinelerin Filistinli mahkumlar karşılığında serbest bırakılmasıyla birlikte altı aylık ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze'nin yerleşim yerlerinden çekilmesi ve Filistinli sivillerin yaşadıkları yerlere dönmesini içeriyor. İlk aşama ayrıca, Gazze Şeridi'ne insani yardımların güvenli bir şekilde girişini öngörüyor.

Teklifin ikinci aşaması, Gazze'de kalan rehinelerin İsrail ve Hamas arasında düşmanlığın kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma ile serbest bırakılmaları ve İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini içeriyor.

Üçüncü aşamada ise Gazze'de bir yeniden inşa planı ve hayatını kaybeden rehinelerin cenazelerinin ailelerine teslim edilmeleri yer alıyor.

ABD: Hamas'ın ateşkesle ilgili yanıtını değerlendiriyoruz

Hamas'ın ateşkes teklifine yönelik cevabının ardından konuya ilişkin ABD'den de açıklama geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Hamas'tan Gazze'de ateşkesle ilgili yanıt aldıklarını, bundan dolayı memnuniyet duyduklarını ve yanıtı değerlendirmeye başladıklarını bildirdi.

Hamas'tan ateşkes konusunda Katar ve Mısır üzerinden cevap aldıklarını ve bundan memnuniyet duyduklarını kaydeden Kirby, "Bir dönüş almayı bekliyorduk. Tabii ki bu dönüş önemli. Şu anda bunu değerlendiriyoruz, (Hamas'ın yanıtını) henüz yeni aldık." ifadesini kullandı.

"Ateşkese ulaşılmasını umuyoruz"

Hamas'ın yanıtının tam olarak ne anlama geldiğini henüz söyleyemeyeceğini, tamamen değerlendirilmesinin ardından bu konuda daha net konuşabileceğini dile getiren Kirby, bu sürecin sonucunda ateşkese ulaşılmasını umduklarını belirtti.

"Biden'ın önerisine olumlu bakıyoruz"

Hamas yönetiminin, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes önerisine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a ilettiği belirtilmişti.

Hamas yönetimi daha önce, Biden'ın açıkladığı ateşkes önerisine olumlu baktıklarını duyurmuştu.



#Ateşkes
#Hamas
#Arabulucu
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