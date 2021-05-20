Dünya Hamastan ateşkes açıklaması İşgalciler Filistin direnişinin önünde duramadı ve kaçtı
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Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması: İşgalciler Filistin direnişinin önünde duramadı ve kaçtı

İsrail Güvenlik Kabinesi abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tek taraflı ateşkes ilan edilmesi önerisini onayladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Abdullatif el-Kanu, işgalci İsrail'in Filistin direnişinin saldırıları karşısında duramayarak kaçtığını ve istediğini elde edemediğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Hamastan ateşkes açıklaması: İşgalciler Filistin direnişinin önünde duramadı ve kaçtı
Abdullatif el-Kanu

İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek ateşkese gidilmesi için yapılan oylamayı kabul ettiği bildirildi.

"Siyonist işgal kırıldı, hayalleri dağıldı"

Hamas Sözcüsü Kanu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İşgal, Filistin direnişinin saldırılarının önünde duramadı ve kaçtı. İstediğini elde edemedi. Direniş, halkımızın ve kutsal yerlerin koruyucusu olmaya devam edecek." dedi.

Kanu, sözlerine şöyle devam etti:

"Direniş var olmaya devam edecek ve halkımıza karşı herhangi bir saldırı ile mücadele etmekten çekinmeyecektir. Halkımız bulundukları her yerde zafer kazandı. Siyonist işgal kırıldı, hayalleri dağıldı ve amaçları başarısız oldu."

Ne olmuştu?

İsrail Güvenlik Kabinesinde yapılan oylamada, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek yerel saatle bu gece 02.00 itibarıyla ateşkese gidilmesi kabul edilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 232 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının ise 1900'a ulaştığını bildirmişti.

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