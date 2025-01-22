Hamas'tan Bolu'daki facia nedeniyle Türkiye'ye taziye mesajı

Hamas, Bolu'da yaşanan otel yangını faciasının ardından Türkiye'nin acısını paylaştı.
Bolu Kartalkaya'da otelde çıkan yangın nedeniyle 79 vatandaş vefat etti. Türkiye'yi yasa boğan facia nedeniyle birçok ülke taziyelerini iletirken bir mesaj da Hamas'tan geldi. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada Türkiye'nin yasının paylaşıldığı belirtilerek, "Allah Türkiye'yi ve aziz halkını korusun ve Türkiye, Filistin halkının daima yanında duran bir destek olarak varlığını sürdürsün." denildi.
Hamas, Bolu
Kartalkaya Kayak Merkezi
'ndeki
Grand Kartal Otel
'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "
İslamî Direniş Hareketi Hamas olarak, Bolu ilindeki yangın felaketinde hayatını kaybedenlerin yasını paylaşarak, kardeş ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en derin taziyelerimizi sunarız.
" denildi.
"Allah Türkiye'yi ve aziz halkını korusun"
"Allah Türkiye'yi ve aziz halkını korusun"
"
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor ve ailelerinin acısını yürekten paylaşıyoruz.
" ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu felaket karşısında kardeş Türk halkıyla dayanışmamızı vurguluyor ve tüm yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Allah Türkiye'yi ve aziz halkını korusun ve Türkiye, Filistin halkının daima yanında duran bir destek olarak varlığını sürdürsün."
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