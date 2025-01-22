Hamas'tan Bolu'daki facia nedeniyle Türkiye'ye taziye mesajı

İslamî Direniş Hareketi Hamas olarak, Bolu ilindeki yangın felaketinde hayatını kaybedenlerin yasını paylaşarak, kardeş ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en derin taziyelerimizi sunarız.

İslamî Direniş Hareketi Hamas olarak, Bolu ilindeki yangın felaketinde hayatını kaybedenlerin yasını paylaşarak, kardeş ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en derin taziyelerimizi sunarız.

"Bu felaket karşısında kardeş Türk halkıyla dayanışmamızı vurguluyor ve tüm yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Allah Türkiye'yi ve aziz halkını korusun ve Türkiye, Filistin halkının daima yanında duran bir destek olarak varlığını sürdürsün."