Hamas’tan fotoğraflı mesaj: 47 esire veda edin

04:0021/09/2025, Pazar
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrailli 47 esirin fotoğrafını yayınlayarak, bunun Gazze kentine başlatılan kara saldırılarıyla birlikte bir "veda" niteliğinde olduğunu duyurdu.

İsrailli 47 esirin bulunduğu fotoğrafların üst kısmına Arapça ve İbranice olarak, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun inadı ve (Genelkurmay Başkanı Eyal) Zamir'in teslimiyeti nedeniyle: Gazze kentindeki operasyonun başlamasıyla bir veda fotoğrafı" ifadesi yazıldı. Esirler numaralandırılırken her rakamın yanına 1986'da Güney Lübnan'da kaybolan İsrailli pilot Ron Arad'ın adının yazılması dikkati çekti. Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze kentine kara saldırısı başlatmasının ardından 18 Eylül'de bir açıklama yaparak ellerindeki İsrailli esirlerin hayatının kara saldırısıyla tehlikeye gireceğini ifade etmişti. Yapılan Açıklamada, Binyamin Netanyahu Gazze kentini işgal planıyla İsrailli esirleri öldürmeye karar vermişken Kassam'ın da artık esirlerin hayatını umursamayacağı kaydedilmişti.



