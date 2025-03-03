Hamas'tan Gazze'de ateşkese yönelik arabuluculara çağrı: Anlaşmayı korumaları gerekir

Hamas, İsrail'in ateşkesi ihlallerine yönelik açıklamalarda bulunarak arabulucu ülkelere çağrı yaptı. İsrail ihlallerinin altı maddede toplandığı belirtilen açıklamada ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zorlanması gerektiği belirtilerek, ateşkesin bozulmasına engel olmak ve anlaşmanın devamına ilişkin tüm çabaların arabulucu ve garantörlerin sorumluluğunda olduğu vurgulandı.
İsrail'den altı maddede ateşkes ihlali
Hamdan, yayımladığı video kaydında İsrail'in ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"2735 sayılı karar uygulanmalı"
"Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler'i, işgalcileri anlaşmaya geri dönmeye ve kalıcı ateşkes, tüm güçlerin geri çekilmesi, halkımıza yardım ve barınak sağlanması, işgalin tahrip ettiği yerlerin yeniden inşasını sağlamak üzere ikinci aşamaya geçmeye zorlamak için çalışmaya çağırıyoruz."
Hayat kurtaracak yardımların Gazze'ye girişinin sağlanması için sınır kapılarının açılması çağrısı yapan Hamdan, "Filistinlilerin kendi geleceklerini belirleme hakkı, bağımsız, egemen ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması, sığınmacıların geri dönüşünün sağlanmasını garanti altına alan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan 2735 sayılı kararın" uygulanmasını istedi.
"Tüm çabalar arabulucu ve garantörlerin sorumluluğunda"
Hamdan, ateşkesin bozulmasına engel olmak ve anlaşmanın devamına ilişkin tüm çabaların arabulucu ve garantörlerin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.
Usame el-Hamdan, konuşmasında, İsrail'in yapılan anlaşmanın iptali ve yepyeni bir anlaşma üzerine çaba sarf ettiğini yeniden sıfır noktasına dönülmesi taraftarı olduğuna dikkati çekti.