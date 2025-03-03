Hamas'tan Gazze'de ateşkese yönelik arabuluculara çağrı: Anlaşmayı korumaları gerekir

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan , Gazze'de ateşkes anlaşmasının devam etmesi için arabulucuların üzerine düşeni yapmaları ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi için işgalci İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu 'yu zorlamaları gerektiğini söyledi.

İsrail'den altı maddede ateşkes ihlali

Hamdan, yayımladığı video kaydında İsrail'in ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail ihlallerinin 6 maddede toplandığını kaydeden Hamdan, bunların " Yardım ve barınma, insani protokol, sahadaki ihlaller, esirler, Refah Sınır Kapısı ve Philadelphi Koridoru, siyasi ihlaller " olduğunu belirtti.

"2735 sayılı karar uygulanmalı"

Hamdan, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için Netanyahu'nun zorlanması için uluslararası topluma şu çağrıda bulundu:

"Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler'i, işgalcileri anlaşmaya geri dönmeye ve kalıcı ateşkes, tüm güçlerin geri çekilmesi, halkımıza yardım ve barınak sağlanması, işgalin tahrip ettiği yerlerin yeniden inşasını sağlamak üzere ikinci aşamaya geçmeye zorlamak için çalışmaya çağırıyoruz."

Hayat kurtaracak yardımların Gazze'ye girişinin sağlanması için sınır kapılarının açılması çağrısı yapan Hamdan, "Filistinlilerin kendi geleceklerini belirleme hakkı, bağımsız, egemen ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması, sığınmacıların geri dönüşünün sağlanmasını garanti altına alan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan 2735 sayılı kararın" uygulanmasını istedi.

"Tüm çabalar arabulucu ve garantörlerin sorumluluğunda"

Hamdan, ateşkesin bozulmasına engel olmak ve anlaşmanın devamına ilişkin tüm çabaların arabulucu ve garantörlerin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Usame el-Hamdan, konuşmasında, İsrail'in yapılan anlaşmanın iptali ve yepyeni bir anlaşma üzerine çaba sarf ettiğini yeniden sıfır noktasına dönülmesi taraftarı olduğuna dikkati çekti.







