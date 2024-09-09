Hamas'tan müzakerelerle ilgili çağrı: Netanyahu'nun öne sürdüğü yeni şartlar dikkate alınmasın

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, ABD'den Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası yönünde gelecek herhangi bir yeni teklifin, "İsrail sokaklarındaki öfkeyi gidermeyi" ve "Filistin halkının daha fazla öldürülmesi için zaman kazandırmayı" amaçladığını belirtti.