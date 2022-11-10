Dünya Hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çaldı Cani kadının cezası belli oldu
AMERİKA

Hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çaldı: Cani kadının cezası belli oldu

Ülkenin Teksas eyaletine bağlı Bowie Bölge Mahkemesi, Ekim 2020'de gebe Reagan Michelle Simmons-Hancock'u, karnındaki bebeğini almak için öldüren Parker'ın yargılandığı davayı karara bağladı. ABD'de hamile kadını öldürüp karnındaki bebeğini çalan Taylor Parker ölüm cezasına çarptırıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çaldı: Cani kadının cezası belli oldu
Hamile kadını öldürüp karnındaki bebeği çaldı: Cani kadının cezası belli oldu

Karara göre, Bowie jürisinin suçlu bulduğu ve savcıların hakkında ölüm cezası istediği Parker, idama mahkum edildi.

Davaya bakan savcılar, Parker'ın kendisini hamileymiş gibi gösterip erkek arkadaşına sahte ultrason görüntüleri gösterdiği ve cinsiyet öğrenme partisi düzenlediğini açıklamıştı.

Parker'ın Hancock'u öldürmeden önce etrafındaki kişilere kendisini farklı kimlikte tanıttığı öğrenilmişti.

Anneyi öldürüp, karnındaki bebeği çalmıştı

Parker, 9 Ekim 2020'de, 21 yaşındaki gebe Reagan Michelle Simmons-Hancock'u evinde öldürmüş ve karnındaki bebeği alarak kaçmıştı.

Hancock'un 3 yaşındaki kızı da cinayet işlendiği sırada evde bulunuyordu.

Parker, doğum yaptığını söyleyerek 10 Ekim'de gittiği hastanede, bebek Braxlynn Sage Hancock'un öldüğü açıklanmıştı.

Köylüler tesadüfen fark etti

Köylüler tesadüfen fark etti

​Kendiliğinden yetişti: Herkes para kazanmak için bölgeye gidiyor.
İstanbul Boğazında gemi arızası

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

​Kıyı Emniyeti römorkörleri tarafından kurtarıldı.
İşbirliğinde 2024 vizyonu

Zirvede Rusya - Ukrayna savaşı düzensiz göç ve terör mesajı.

​Şekib Avdagiç İTO seçimlerinde ezici bir çoğunlukla güven tazeledi.

​Konya'daki çökmeler için yetkililer devreye giriyor.

​Mansur Yavaş'tan CHP milletvekiline büyük kıyak.

​Bakan Karaismailoğlu Yeni Şafak'a konuştu.

​Lider siyasetinin gereğini yaptık.

​Bulgaristan'da parasına el konuldu.

​Atatürk ölümünün 84. yılında anıldı.

​Bölgesel başkent Herson'dan çekiliyor.

​Enerji krizine çözüm Türkiye'den.

​Terör örgütlerine para akıttılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.