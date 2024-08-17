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Haniye'nin oğlu: Babamın kaldığı odayı vuran füze cep telefonu sinyaliyle yönlendirildi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğlu Abdusselam Haniye, babasının İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastta kullanılan güdümlü füzenin cep telefonu sinyallerinin izlenmesiyle yönlendirildiğini ifade etti. Abdusselam Haniye, ''Babamla o gün defalarca telefon görüşmesi yaptık. Şehit olduğu gece saat 22.15'e kadar telefonunu aktif olarak kullandığını düşünüyorum'' dedi.

09:21 - 17/08/2024 Cumartesi
AA
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 4 Ağustos'ta İran'ın başkenti Tahran'da işgalci İsrail tarafından uğradığı suikastta şehit oldu.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 4 Ağustos'ta İran'ın başkenti Tahran'da işgalci İsrail tarafından uğradığı suikastta şehit oldu.

Al Arabiya'da yayımlanan habere göre, suikasta dair açıklamalarda bulunan Haniye, babasının şehit edilmesine neden olan güdümlü füzenin telefon sinyaliyle yönlendirildiğini söyledi.


Haniye, babasının şehit edilmesine herhangi bir bomba düzeneğinin neden olmadığını düşündüğünü ifade ederek "Korumalar ve diğer danışmanlar babamın odasından sadece birkaç metre uzakta oturuyorlardı, dolayısıyla bir bomba olsaydı tüm binanın patlayacağı açıktı. Odada bomba olduğu yönündeki söylentilerin tamamen asılsız olduğunu düşünüyorum" dedi.


Hamas liderinin kaldığı odanın füzeyle hedef alınmasına dair ise Haniye, şunları kaydetti:

“Güdümlü füze, olaydan önceki gece babamın odasında ve başının yakınında bulunan cep telefonunun izlenmesiyle yönlendiriliyordu. Babam resmi bir törene cep telefonuyla katıldı ve bu nedenle bu operasyon çok karmaşık olmadı. Babamla o gün defalarca telefon görüşmesi yaptık. Şehit olduğu gece saat 22.15'e kadar telefonunu aktif olarak kullandığını düşünüyorum."


İran, suikastın kısa menzilli bir roketle gerçekleştirildiğini açıklamıştı

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.


Olayın ilk günlerinde açıklama yapmayan İran makamları, 4 Ağustos'ta Haniye'ye düzenlenen suikasta ilişkin incelemelerin sonuçlarını paylaşmıştı. Suikastın, 7 kilogram savaş başlığı taşıyan kısa menzilli bir roketle gerçekleştirildiği belirtilmişti.


ABD'de New York Times gazetesi ise Haniye'nin kaldığı konuta aylar önce gizlice yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla şehit edildiği iddia etmişti.


#Abdusselam Haniye
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