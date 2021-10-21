Dünya Hapishanede uyuşturucu kuryeliği yapan kediye suçüstü
ASYA

Hapishanede uyuşturucu kuryeliği yapan kediye suçüstü

Rusya’da bir hapishanede, mahkumların tasmasında uyuşturucu madde taşıttığı kedi yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Hapishanede uyuşturucu kuryeliği yapan kediye suçüstü
Uyuşturucu sevkiyatında kullanılan kedi gardiyanların kapattığı odadan kaçtı.

Rusya’nın İvanovo Bölgesi’ndeki 4 Numaralı Hapishane’de gardiyanlar tarafından bir kedi boynundaki tasmayla uyuşturucu madde taşırken yakalandı. Rusya Federal Cezaevi Servisi’nin (FSIN) İvanovo Bölgesi Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, 4 Numaralı Hapishane içerisinde gezinen kedinin tasmasında bulunan maddenin gardiyanların dikkatini çektiği ve yapılan incelemede tasmadaki maddenin 5,91 gram ağırlığında esrar olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Kedi gardiyanların elinden kaçtı

Hapishanede yaşanan ilginç olayın ardından tutanak tutulurken, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan kedi gardiyanların kapattığı odadan kaçtı.

İvanovo Bölge Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Rusya Federal Cezaevi Servisi de aynı yönde soruşturma başlatıldığını ve kedinin uyuşturucu maddeyi hangi mahkum veya mahkumlara götürdüğü konusunda araştırma başlatıldığını duyurdu.

Rusya’da daha önce de kediler cezaevleri içerisine uyuşturucu madde taşımak için mahkumlar tarafından gizlice kullanılmıştı.

Uyuşturucu kuryesi kedi yakalandı
DÜNYA
Uyuşturucu kuryesi kedi yakalandı

Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşıyan kurye kedi gözaltına alındı
OYNAT 00:38
Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşıyan kurye kedi gözaltına alındı
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ndeki bir cezaevinde insanı hayrete düşürecek ilginç bir olay yaşandı. Cezaevine uyuşturucu taşıdığı belirtilen kedi, hapishane görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Rusya'da kediler daha önce de uyuşturucu kuryesi olarak kullanılmıştı.


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