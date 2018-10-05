Dünya Hariri yeni hükümet için zaman verdi
ORTADOĞU

Hariri yeni hükümet için zaman verdi

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, yeni hükümetin 10 gün içinde kurulacağından emin olduğunu söyledi. Lübnan ekonomisinde 'tehlike çanlarının çaldığı' uyarısında da bulunan Hariri, ülke için birkaç bakanlıktan vazgeçmeye hazır olduğunu belirtti, bütün siyasi partileri de devlet uğruna fedakârlık yapmaya davet etti.

Haber Merkezi AA
Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri
Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Lübnan'da yayın yapan MTF televizyonuna yaptığı açıklamada, hükümet kurma çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi verdi. Başbakan Hariri şu ifadeleri kullandı:

Bir hafta-10 gün içinde yeni hükümetin kurulacağından eminim. Hükümet her kesimi temsil edecek. Hükümete iş birliği niyetiyle girmeliyiz. Hiç kimse bir problem ya da çatışma çıkarılması için hükümete katılmamalı.

Hariri, ülkedeki ekonomik durumun siyasi farklılıkları tolere etmeyeceğini, herkesin güvenli limana ulaşmak için iş birliği yapması gerektiğini dile getirdi.

Hariri'ye canlı yayında açıklama talimatı!​
OYNAT 00:28
Hariri'ye canlı yayında açıklama talimatı!​
Suudi Arabistan zoruyla istifa eden Lübnan Başbakanı Hariri, konuk olduğu televizyon yayınında ülkesine geri döneceğini açıklarken ilginç bir an yaşandı. Hariri'nin kendisine talimat veren kişiye baktığı kameralara net bir biçimde yansıdı.

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"Devlet uğruna fedakârlık yapma zamanı"

Lübnan ekonomisinde "tehlike çanlarının çaldığı" uyarısında bulunan Hariri, ülke için birkaç bakanlıktan vazgeçmeye hazır olduğunu belirtti, bütün siyasi partileri de devlet uğruna fedakârlık yapmaya davet etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Başbakan Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti. Ancak başta bakanlıkların paylaşılması olmak üzere siyasi taraflar arasında yaşanan çekişmeler nedeniyle Lübnan'da hâlâ hükümet kurulamadı.

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