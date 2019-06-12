Dünya Haririden "Lübnan Körfez sorunlarına dahil edilmesin" uyarısı
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Hariri'den "Lübnan Körfez sorunlarına dahil edilmesin" uyarısı

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri; "Lübnan, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleriyle yaşanacak herhangi sorunun içine dahil edilmemeli" dedi.

Haber Merkezi AA
Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri
Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, "Lübnan, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleriyle yaşanacak herhangi sorunun içine dahil edilmemeli." dedi.

Hariri, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in ifadeleri ve analizlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Lübnan, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleriyle yaşanacak herhangi sorunun içine dahil edilmemeli." açıklamasını yaptı.

  • Söz konusu ifadelerin Sünnilerin arasında bir çalkantıya yol açmadan önce yalanlanmış olması temennisinde bulunan Hariri, yaklaşık iki hafta önce Mekke'de düzenlenen zirvedeki konuşması ve tutumunun, hükümetin temelini teşkil eden mesafeli davranma kararına bağlılığın en üst seviyesini teşkil ettiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Basil'in birkaç gün önce sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı üzerinden Suudi Arabistan'ı da zikrederek ülkedeki yabancı iş gücüne ilişkin yaptığı açıklamalar büyük bir tepkiyle karşılanmış, ırkçılıkla suçlanmıştı.

Basil, "Lübnan iş gücünü, ister Suriyeli, Filistinli, Fransız, Suudi, İranlı ya da Amerikalı olsun diğer iş güçleri karşısında savunmamız doğal. Lübnanlı herkesten önce." ifadelerini kullanmıştı."

Lübnanlı Bakan Basil daha sonra yaptığı açıklamalarda, ifadelerinin çarpıtıldığını, bir ülkenin yabancılara karşı kendi vatandaşlarına farklı davranmasının da normal olduğunu, bunun ırkçılık olmadığını kaydetmişti.

"Can damarsız ülke olmaz"

Ramazan Bayramı arifesinde Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde yaşanan terör saldırısına da değinen Hariri, aşırılık yuvalarından çıkıp gelen bir teröristin kentteki ortak yaşam kimliğini değiştiremeyeceğini aktardı.

Hariri, Lübnan'daki Sünnilerin ülkenin can damarı olduğu ve bu ortaklığı bozmalarının mümkün olmadığını belirterek, "Can damarsız ülke olmaz" ifadelerini kullandı.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus kentinde 3 Haziran'da düzenlenen terör saldırısının ardından meydana gelen çatışmada 4 güvenlik gücü hayatını kaybetmişti.

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