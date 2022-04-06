Harkiv'de hayvanat bahçesinin sakinleri tahliye ediliyor

Dünya

Ukrayna’ya ilk tank sevkiyatı: Çekya onlarca zırhlı araç gönderdi

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez yabancı bir ülke, Ukrayna’ya tank gönderdi. Çekya, Ukrayna’ya hibe ettiği onlarca T-72 tankı ve zırhlı personel taşıyıcıyı trenle sevk etti. Çek basını, sevkiyatın NATO üyesi ülkeler arasında yapılan bir anlaşma doğrultusunda gerçekleştirildiğini bildirdi.