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Dünya Harkivde hayvanat bahçesinin sakinleri tahliye ediliyor
AVRUPA

Harkiv'de hayvanat bahçesinin sakinleri tahliye ediliyor

Rusya ve Ukrayna orduları arasında çatışmaların devam ettiği Harkiv kentindeki hayvanat bahçesinden hayvanların tahliyesine başlandığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Harkivde hayvanat bahçesinin sakinleri tahliye ediliyor
24 Mart'ta Harkiv'deki Feldman Ekopark'tan bir minibüste tahliye edilen kangurular.

Ukrayna'nın kuzeydoğusunda bulunan Harkiv'deki hayvanat bahçesini kuran Oleksandr Feldman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Ekoparktan etçilleri çıkarmaya başladık. Saldırılara rağmen 4 hayvan tahliye edildi." ifadesini kullandı.

Oleksandr Feldman
Oleksandr Feldman

Tahliye için maddi desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Feldman, hayvanları mümkün olduğu kadar kurtarmaya çalışacaklarını vurguladı.

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FOTOĞRAF 6
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