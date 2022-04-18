Harkov'da yardıma giden sağlık çalışanları çatışma hattında kaldı.

Rusya, Ukrayna topraklarını yerle bir etmeye devam ediyorken sağlık çalışanlarının mücadelesi gittikçe zorlanıyor.

Son olarak Harkov kentindeki sivil yerleşim yerlerini hedef alan Rus ordusu, 5 kişinin ölümüne 13 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

Saldırının ardından ise bölgeye hemen Acil Durumlar Servisi’ne bağlı ilk yardım ekipleri gönderildi.

Çatışma ortasında yardım mücadelesi

Yaralılara müdahale etmeye çalışan ekipler, çatışma sesleri üzerine ise oldukça zor anlar yaşadı. Bazı sağlıkçılar önünde durduğu binaya sığınmaya çalışırken, kadın bir sağlıkçının yaralının yanında kalıp ona siper olduğu görüldü.

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