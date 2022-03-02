Harkov'a güpegündüz füze yağmuru: Dünya canlı izledi

Rusya Ukrayna savaşında tansiyon artıyor. Ukrayna'ya çıkarma yapan Rus askerleri farklı şehirlerde ilerlemeye devam ediyor. Ukrayna 6 bine yakın Rus askerinin öldürüldüğünü açıklarken Rusya'da Harkiv kentini adeta ateş hattına çevirdi. Şehir güpegindiz füze yağmuruna tutuldu. Dünya gelişmeleri canlı izledi.
FÜZE YAĞMURU
Top mermisi düşmeyen yerin bulunmadığı şehirde en az 21 kişi öldü, 112 yaralı var. Öğle saatlerinde ise şehir Ruslar tarafından füzelerle hedef alındı. Ukraynalı yetkililer, işgalin başlangıcından bu yana Rus ordusunun 2 binden fazla sivili öldürdüğünü açıkladı.
BOMBARDIMAN ALTINDA
Rus işgalcilerinin kruz füzesiyle Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'u edef aldığı bildiriliyor. Rusya sınırına hayli yakın konumda bulunan şehir, dün geceden bu yana Rus bombardımanı altında.