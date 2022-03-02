Dünya Harkova güpegündüz füze yağmuru Dünya canlı izledi
AVRUPA

Harkov'a güpegündüz füze yağmuru: Dünya canlı izledi

Rusya Ukrayna savaşında tansiyon artıyor. Ukrayna'ya çıkarma yapan Rus askerleri farklı şehirlerde ilerlemeye devam ediyor. Ukrayna 6 bine yakın Rus askerinin öldürüldüğünü açıklarken Rusya'da Harkiv kentini adeta ateş hattına çevirdi. Şehir güpegindiz füze yağmuruna tutuldu. Dünya gelişmeleri canlı izledi. İşte Harkov'un bombalanma görüntüleri.

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Haber Merkezi Diğer
Harkovun bombalanma görüntüleri: Harkova güpegündüz füze yağmuru: Dünya canlı izledi
Harkov'a füze yağmuru.

Rusya Ukrayna savaşında tansiyon artıyor. Ukrayna'ya çıkarma yapan Rus askerleri farklı şehirlerde ilerlemeye devam ediyor. Ukrayna 6 bine yakın Rus askerinin öldürüldüğünü açıklarken Rusya'da Harkiv kentini adeta ateş hattına çevirdi. Şehir güpegindiz füze yağmuruna tutuldu. Dünya gelişmeleri canlı izledi.

FÜZE YAĞMURU

Top mermisi düşmeyen yerin bulunmadığı şehirde en az 21 kişi öldü, 112 yaralı var. Öğle saatlerinde ise şehir Ruslar tarafından füzelerle hedef alındı. Ukraynalı yetkililer, işgalin başlangıcından bu yana Rus ordusunun 2 binden fazla sivili öldürdüğünü açıkladı.

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BOMBARDIMAN ALTINDA

Rus işgalcilerinin kruz füzesiyle Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'u edef aldığı bildiriliyor. Rusya sınırına hayli yakın konumda bulunan şehir, dün geceden bu yana Rus bombardımanı altında.

Kiev'de yaşam: Sığınaklar evleri oldu
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Kiev'de Dorogojiçi metro istasyonu çok sayıda sivilin sığınağı oldu.<br><br>Evsizler de dahil birçok Ukraynalı, kısıtlı imkanlar ile Rus saldırılarının biteceği günü beklemeye başladı.
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Aralarında çocukların ve yaşlıların da olduğu görülen istasyonlarda, halkın yerlere attıkları yataklarda yattıkları görüldü.
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Kiev'de yaşam: Sığınaklar evleri oldu
Başkent Kiev'deki Dorogojiçi metro istasyonu, Rus saldırılarından korunmak isteyen sivil vatandaşların sığınağı haline geldi.


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