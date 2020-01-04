Haşdi Şabi'nin İran'a en yakın Şii milis grupları

İran destekli Haşdi Şabi içinde savaşmak için yurt dışından gelmiş birçok militanın bulunuyor.

Haşdi Şabi içinde onlarca milis grubu barındırıyor.Bu grupların sayısı 40’ın üzerinde olduğu biliniyor.

Bu oluşumlar içerisinde yer alan milis gruplar arasındaki en etkin İran'a yakınlığı ile bilinenleri şu şekilde sıralanabilir;

Bedir Tugayları

Bedir Tugayları Örgütü, DEAŞ’ın 2014 yılında yükselişe geçmesi ve Irak’ta geniş geniş alanlar işgal etmesiyle ön plana çıkmıştı. Bedir Örgütü, Haşdi Şabi şemsiyesi altındaki en belirgin Şii kanat oldu. Örgüt lideri Haşdi Şabi’nin önde gelen komutanlarından bir oldu.

Kata'ib Hizbullah

Kata'ib Hizbullah 2006 yılında Lübnan Hizbullahı tarafından kuruldu.

Haşdi Şabi örgütünün bünyesindeki en dikkat çekici grup olarak öne çıkan Kata'ib Hizbullah'ın lideri, ABD saldırısında Süleymani ile öldürülen Cemal Cafer İbrahimi, yani bilinen ismi ile Abu Mehdi el Mühendis.



Haşdi Şabi'nin en kritik isimlerinden biri olan El Mühendis, Irak ordusu 2014 yılında DEAŞ tarafında hezimete uğratıldığında, Şiilerin silah alarak kendisini savunması çağrısını yapan ilk isimlerden biriydi. İran'da eğitim gören ve bir İranlı kadınla evli olan El Mühendis, Haşdi Şabi örgütündeki ikinci isim. El Mühendisi Haşdi Şabi'nin İran ile olan ilişkisini DEAŞ'a karşı Tikrit'te elde edlen zaferin ardından şu sözlerle vurguluyor:

"Haşdi Şabi, böylesi büyük operasyonları, İran desteği ve her şeyden önce Ali Hamaney'in Kudüs Güçleri'nin bizi desteklemekle görevlendirmesi olmadan yapamaz.

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Asaib Ehl el Hak

Temmuz 2006’da, Mukteda es Sadr’ın Mehdi Ordusunda komutan Kays el Hazali’nin ayrılarak oluşturduğu Asaib Ehl el Hak, Irak’taki en güçlü Şii milis grubu olarak Irak, Suriye ve Lübnan’da faaliyet gösteriyor.

İran destekli Şii milisler arasında yer alan Asaib Ehl el Hak'ın milisleri sahaya gönderilmeden önce İran’da Devrim Muhafızları tarafından eğitiliyor ve sahada Kudüs Gücü komutası altında yer alıyorlar.

Grup, Iraklı Şii milislerle beraber Aralık 2016’da Halep’te muhaliflere karşı etkin rol oynamıştır.

Ketaib Seyid Şuheda

Bedir Tugayları ve Keta'ib Hizbullah tarafından DAEŞ'e karşı 2013 yılında kuruldu. Keta'ib Seyid Şuheda grubunun sayıca diğer gruplara nazaran daha fazla oldukları biliniyor. Grubun liderliği ise Ebu Ala el Velayi tarafından yürütülüyor.

Hareket Hizbullah Nuceba

Hizbullah El Nuceba Hareketi, 2013 yılında Iraklı bir diğer milis kuvveti olan Asaib Ehl el Hak'tan ayrılarak Ekrem el Kaibi tarafından kuruldu. Haşdi Şabii'nin 12'inci Tugayı olarak görev yapan grup Irak'ta Bağdat ve çevresi, Babil ve Samarra'nı yanı sıra Suriye'nin Halep, Doğu Guta, Şam ve Lazkiye şehirlerinde etkin olarak faaliyet göstermiştir.

Ketaib İmam Ali

Liderliğini Hacı Şibil el Zeydi üstlendiği grup, DAEŞ'e karşı 2014 yılında kuruldu. Zeydi, ABD saldırısında Süleymani ile birlikte öldürülen El Mühendisi ile sıkı ilişkilere sahip olduğu biliniyor.

7 bin üyesi olduğu tahmin edilen grup, Haşdi Şabi'nin 40'ıncı Tugayı olarak görevini sürdürüyor. Tuzhurmatu, Musul'un yanısıra örgüt, Halep ve Palmira'da etkin.

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Saray Horasani

İranlı komutan Hac Hamid Takavi tarafından 2014 yılında kuruldu. Operasyonların yönetimini Hamid Cezayiri'nin üstlendiği örgüt, Haşdi Şabi'ni 18'inci Tugayı olarak biliniyor ve 3 bin milisi bünyesinde barındırıyor.

Merkezi Bağdat'ta bulunan örgüt, İran tarafından eğitim ve lojistik için kullanılıyor.

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