Dünya Haşdi Şabinin İrana en yakın Şii milis grupları
ORTADOĞU

Haşdi Şabi'nin İran'a en yakın Şii milis grupları

ABD'nin Bağdat Havalimanında helikopterle düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in aynı saldırıda öldürülmesi İran ile Haşdi Şabi arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı. 40'ın üzerinde örgütü bünyesinde barındıran Haşdi Şabi'nin İran'a yakınlığı ile bilinen Şii milis gruplarını Bedir Tugayları, Kata'ib Hizbullah, Asaib Ehl el Hak, Keta'ib Seyid Şuheda şeklinde sıralamak mümkün.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İran destekli Haşdi Şabi içinde savaşmak için yurt dışından gelmiş birçok militanın bulunuyor.
İran destekli Haşdi Şabi içinde savaşmak için yurt dışından gelmiş birçok militanın bulunuyor.

Haşdi Şabi içinde onlarca milis grubu barındırıyor.Bu grupların sayısı 40’ın üzerinde olduğu biliniyor.

Bu oluşumlar içerisinde yer alan milis gruplar arasındaki en etkin İran'a yakınlığı ile bilinenleri şu şekilde sıralanabilir;

Bedir Tugayları

Bedir Tugayları Örgütü, DEAŞ’ın 2014 yılında yükselişe geçmesi ve Irak’ta geniş geniş alanlar işgal etmesiyle ön plana çıkmıştı. Bedir Örgütü, Haşdi Şabi şemsiyesi altındaki en belirgin Şii kanat oldu. Örgüt lideri Haşdi Şabi’nin önde gelen komutanlarından bir oldu.

Kata'ib Hizbullah

Kata'ib Hizbullah 2006 yılında Lübnan Hizbullahı tarafından kuruldu.

Haşdi Şabi örgütünün bünyesindeki en dikkat çekici grup olarak öne çıkan Kata'ib Hizbullah'ın lideri, ABD saldırısında Süleymani ile öldürülen Cemal Cafer İbrahimi, yani bilinen ismi ile Abu Mehdi el Mühendis.

Haşdi Şabi'nin en kritik isimlerinden biri olan El Mühendis, Irak ordusu 2014 yılında DEAŞ tarafında hezimete uğratıldığında, Şiilerin silah alarak kendisini savunması çağrısını yapan ilk isimlerden biriydi. İran'da eğitim gören ve bir İranlı kadınla evli olan El Mühendis, Haşdi Şabi örgütündeki ikinci isim. El Mühendisi Haşdi Şabi'nin İran ile olan ilişkisini DEAŞ'a karşı Tikrit'te elde edlen zaferin ardından şu sözlerle vurguluyor:

"Haşdi Şabi, böylesi büyük operasyonları, İran desteği ve her şeyden önce Ali Hamaney'in Kudüs Güçleri'nin bizi desteklemekle görevlendirmesi olmadan yapamaz.

Asaib Ehl el Hak

Temmuz 2006’da, Mukteda es Sadr’ın Mehdi Ordusunda komutan Kays el Hazali’nin ayrılarak oluşturduğu Asaib Ehl el Hak, Irak’taki en güçlü Şii milis grubu olarak Irak, Suriye ve Lübnan’da faaliyet gösteriyor.

İran destekli Şii milisler arasında yer alan Asaib Ehl el Hak'ın milisleri sahaya gönderilmeden önce İran’da Devrim Muhafızları tarafından eğitiliyor ve sahada Kudüs Gücü komutası altında yer alıyorlar.

Grup, Iraklı Şii milislerle beraber Aralık 2016’da Halep’te muhaliflere karşı etkin rol oynamıştır.

Ketaib Seyid Şuheda

Bedir Tugayları ve Keta'ib Hizbullah tarafından DAEŞ'e karşı 2013 yılında kuruldu. Keta'ib Seyid Şuheda grubunun sayıca diğer gruplara nazaran daha fazla oldukları biliniyor. Grubun liderliği ise Ebu Ala el Velayi tarafından yürütülüyor.

Hareket Hizbullah Nuceba

Hizbullah El Nuceba Hareketi, 2013 yılında Iraklı bir diğer milis kuvveti olan Asaib Ehl el Hak'tan ayrılarak Ekrem el Kaibi tarafından kuruldu. Haşdi Şabii'nin 12'inci Tugayı olarak görev yapan grup Irak'ta Bağdat ve çevresi, Babil ve Samarra'nı yanı sıra Suriye'nin Halep, Doğu Guta, Şam ve Lazkiye şehirlerinde etkin olarak faaliyet göstermiştir.

Ketaib İmam Ali

Liderliğini Hacı Şibil el Zeydi üstlendiği grup, DAEŞ'e karşı 2014 yılında kuruldu. Zeydi, ABD saldırısında Süleymani ile birlikte öldürülen El Mühendisi ile sıkı ilişkilere sahip olduğu biliniyor.

7 bin üyesi olduğu tahmin edilen grup, Haşdi Şabi'nin 40'ıncı Tugayı olarak görevini sürdürüyor. Tuzhurmatu, Musul'un yanısıra örgüt, Halep ve Palmira'da etkin.

Saray Horasani

İranlı komutan Hac Hamid Takavi tarafından 2014 yılında kuruldu. Operasyonların yönetimini Hamid Cezayiri'nin üstlendiği örgüt, Haşdi Şabi'ni 18'inci Tugayı olarak biliniyor ve 3 bin milisi bünyesinde barındırıyor.

Merkezi Bağdat'ta bulunan örgüt, İran tarafından eğitim ve lojistik için kullanılıyor.

Trump'tan yeni İran açıklaması: İran'da rejim değişikliği peşinde değiliz
DÜNYA
Trump'tan yeni İran açıklaması: İran'da rejim değişikliği peşinde değiliz

İran'dan Amerika'ya tehdit: Uygun yer ve zamanda sert bir intikam alınacak
DÜNYA
İran'dan Amerika'ya tehdit: Uygun yer ve zamanda sert bir intikam alınacak

Trump'tan ilk açıklama: Süleymani daha önce öldürülmeliydi
DÜNYA
Trump'tan ilk açıklama: Süleymani daha önce öldürülmeliydi

İran dini lideri Hamaney, Kasım Süleymani'nin yerine yardımcısını atadı
DÜNYA
İran dini lideri Hamaney, Kasım Süleymani'nin yerine yardımcısını atadı

Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı düzenlendi: Kasım Süleymani öldürüldü
DÜNYA
Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı düzenlendi: Kasım Süleymani öldürüldü

Haşdi ŞabininŞii milis grupları

Haşdi Şabi'nin
Şii milis grupları

​Örgüt, 40'ın üzerinde grup barındırıyor.
NATOdanSüleymani açıklaması

NATO'dan
Süleymani açıklaması

​Bağdat'ta eğitim faaliyetleri askıya alındı.
Elektrikli araçlar bölümü açılıyor

Elektrikli araçlar bölümü açılıyor

Bakan açıkladı: MEB'den yerli otomobile nitelikli iş gücü desteği.
Türkiye karşıtı<br>skandal sözleri

Türkiye karşıtı
skandal sözleri

El-Mühendis, Türk düşmanlığını açık bir şekilde dile getirmişti.
Sigarada<br>tarihi adım

Sigarada
tarihi adım

​Yarından itibaren yeni paketler ile satılabilecek.
Gürcistan'a kaçtı

Gürcistan'a kaçtı

Kuyulardan çıkamayınca fiyatlar yükselişe geçti.
97 bin<br>Suriyeli ayrıldı

97 bin
Suriyeli ayrıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son rakamı açıkladı.
Güzel haber alacaksınız

Güzel haber alacaksınız

​Bakan Albayrak'tan TEMSA'ya yönelik mesaj.
Farklı illerden<br>satış yapılabilecek

Farklı illerden
satış yapılabilecek

​1 Ocak itibariyle tapuda yeni dönem başladı.
Bitmiyorlar

Bitmiyorlar

​Makas atıp silahla şov yapan maganda kamerada.
Memurun zamlı<br>maaşları belli oldu

Memurun zamlı
maaşları belli oldu

En düşük memurun aylık maaşı 4 bin lira oldu.
Çıldırtan<br>mesajlara onay şartı

Çıldırtan
mesajlara onay şartı

​Yeni düzenleme 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.
Ailemle<br>tehdit edildim

Ailemle
tehdit edildim

​Firari CEO'nun kaçışına yardım eden müdür konuştu
Türkiye'ye<br>küstah uyarı

Türkiye'ye
küstah uyarı

Meclis'ten geçen tezkere BAE'yi rahatsız etti.
41 ile yağış uyarısı

41 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Askeri varlığı<br>sona erdirilebilir

Askeri varlığı
sona erdirilebilir

Bağdat'taki saldırı sonrası olağanüstü toplantı.
Ormanlık<br>alanda dehşet

Ormanlık
alanda dehşet

​Eşini ve yanındaki adamı kafasından vurup kaçtı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.