Hasta eşine bakmak için bakanlıktan istifa etti

Sophie Wilmes'in eşi Christopher Stone'a Nisan ayında agresif bir beyin tümörü teşhisi kondu. Bunun üzerine geçici olarak görevinden ayrıldığını duyuran Sophie Wilmes, son kararını dün akşam kamuoyuna açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Wilmes, "Eşimin hastalığı, zorlu bir savaş gerektiriyor. Bu süreçte eşime ve çocuklarımıza destek olmak istiyorum ancak hükümetteki mevcut görevlerim bunu yapmama izin vermiyor" dedi ve tedavi sürecinde eşinin yanında bulunabilmek için istifa ettiğini açıkladı.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, hükümetin temel dayanaklarından olan güçlü bir dışişleri bakanını kaybetmekten üzüntü duysa da, Wilmes'in tercihini hayranlıkla karşıladığını söyledi.

De Croo, Twitter mesajında Wilmes'e, "Christopher ile verdiğiniz savaşta arkanızdayız" diye seslendi.

Liberal Reform Hareketi Partisi'nden Wilmes, seçimlere kadar milletvekilliğini sürdürecek.

Belçika'nın ilk kadın başbakanı

Sophie Wilmes, 2015'ten beri Belçika siyasetinde etkili bir isim. Maliye Bakanlığı'nın ardından Ekim 2019'dan Eylül 2020'ye kadar azınlık hükümetine başkanlık eden Wilmes, Belçika'nın ilk kadın başbakanı olmuştu.

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Wilmes, Ekim 2020'de kurulan koalisyon hükümetinde de Başbakan Yardımcılığı ile Dışişleri, Avrupa İşleri ve Dış Ticaret ile Federal Kültür Kurumları Bakanlığı görevlerine getirilmişti.

Wilmes ile Avustralyalı iş insanı eşi Christopher Stone'un 4 çocuğu bulunuyor.

Sophie Wilmes'ten boşalan dışişleri bakanlığı görevine, Cezayir asıllı bir aileden gelen 52 yaşındaki gazeteci Hadja Lahbib atandı.