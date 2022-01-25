Hastalıktan iki kardeşini kaybeden Nepalli doktor çocukları tedavi ediyor

Nepal'de iki kardeşini hastalıktan kaybeden Binod Kumar Şah, 2000 yılında uluslararası bursla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördü. Ardından Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Bölümü'nde uzmanlık eğitimini tamamlayan Şah, evlenip Türk vatandaşı oldu.

İlk görev yeri Siirt'in Pervari ilçesinde iki yıl Devlet Hastanesi'nde çalışan Binod Kumar Şah, 2015 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yılın doktoru seçildi. Görev süresi dolunca Ankara’ya tayin isteği kabul edilmeyen Şah, istifa etti. Ankara'ya ailesinin yanına dönerek özel hastanede 1 buçuk yıl görev yapan Binod Kumar Şah, ardından ülkesine dönerek, tıp eğitimi verdi ve oradaki çocuklara umut oldu. 2017'de tekrar Ankara'ya ailesinin yanına dönen Şah, şimdi kendi açtığı kliniğinde çocukları tedavi etmeye devam ediyor.

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Hayal ettiğim mesleğe Türkiye'de ulaştım

Binod Kumar Şah, ülkesinde insanların tedavi göremediğini ve sağlık konusunda sorunlar yaşadığına şahit olduğunu söyleyerek, "İki kardeşimi küçük bir solunum sorunu nedeniyle bebeklik döneminde kaybettim. İnsanları yönlendirecek, bilinçlendirecek kimsenin olmadığı bir ilçede yaşıyordum. Babam hep doktor olmamı, insanlara hizmet etmemi istiyordu. Ben de çok çalıştım ve burslu olarak Türkiye'de okul kazandım. 2000 yılında buraya geldim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim aldım. Hacettepe Üniversite’sinde ise uzmanlık yaptım ve çocuk doktoru oldum. Hayal ettiğim mesleğime böylece ulaştım" dedi.

Yaşadıklarımdan dolayı Pervari'ye gittim

Şah, eğitiminin ardından Nepal veya benzeri bir yerde hizmet vermek istediğine dikkat çekerek, "Araştırdım ve Siirt'in Pervari ilçesini buldum. Orada hizmet vermek ve insanlara faydalı olmak istiyordum. Büyük şehirlerde doktor bulmak çok kolaydır. Ancak ücra yerlerde bu kalitede bulmak zor. Sağlık Bakanlığı bu konuda çok iyi çalışıyor, oralara uzman doktor göndermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak oralara çok fazla tercih olmuyor. Ben çocuklukta yaşadıklarımdan dolayı Pervari'yi birinci sırada tercih ettim. Orada görev yaparken dört doktor arkadaşımla hafta sonu bir yere giderken teröristler yolumuzu kesti. Terör olayları benim istifamı etkilemedi. Görev sürem bitmişti. Benim ailem Ankara'da, görev süremin dolması istifamda etkili oldu" dedi.

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Tıp eğitiminde Türkiye çok iyi

İstifasının ardından Ankara'da bir süre özelde çalıştıktan sonra ülkesine döndüğünü anlatan Şah, "Kendi vatandaşlarımı da her zaman tedavi etmeyi istiyordum. Bu sebeple oraya gittim. Orada da bir hastanenin bölüm başkanlığını yaptım. Ayrıca orada da yeni doğan yoğun bakımı kurduk. Türk halkı oraya göre çok daha bilinçli. Türkiye'de aldığım ilim ve eğitimi bir ülkeye ve topluma faydalı şekilde kullandığımı düşünüyorum. Sonuçta orası doğduğum yerdi. Elimden geldikçe oralarda eğitimler verdim.

Tıp eğitiminde Türkiye'nin çok üst düzeyde olduğunu düşünüyorum. Keşke Nepal'deki tüm öğrenciler böyle bir burs imkanı ile burada eğitim alıp, memleketlerinde hizmet verme imkanına sahip olsa. Oradaki eğitimde bazı konularda eksik kaldıklarını gördüm. Avrupa'nın tamamı yardımcı yöntemlerle hastalara tanı koyuyor. Türkiye'de ise hem yardımcı hem de aldığı eğitimle hastalara tanı koyuluyor. Nepal'de ise yardımcı yöntemi bilen çok az kişi var. Orada eğitimlerin yeterli olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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