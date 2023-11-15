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Dünya

Hastaneleri hedef gösteren ABD: Hastanede çatışma görmek istemiyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby'nin, Hamas'ın Gazze'de bazı hastaneleri kullandığına dair istihbarat aldıklarını öne sürmesinin ardından İsrail, Şifa Hastanesi'ne gece baskını düzenledi. Saldırının ardından aynı ABD, "Hastanede çatışma görmek istemiyoruz" açıklaması yaptı.

08:45 - 15/11/2023 Çarşamba
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Foto: AA.

Foto: AA.

İsrail'in Gazze'deki Şifa hastanesine düzenlediği baskına ilişkin Beyaz Saray'dan ilk açıklama az önce geldi.


Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi adına bir sözcü, "Bir hastanenin havadan vurulmasını desteklemiyoruz ve masum insanların, çaresiz insanların, hak ettikleri tıbbi bakımı almaya çalışan hastaların çapraz ateşte kaldığı bir hastanede çatışma görmek istemiyoruz" dedi.

Biden'ın hastanelerin ve hastaların korunması gerektiği yönündeki yorumları yinelendi.


Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın Gazze'de bazı hastanelerin "altındaki tünelleri" kullanarak söz konusu hastaneleri "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak için" kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürmüştü.

Hamas: Hastanelere dair açıklamalar İsrail'e yeşil ışık yakmaktır


Hamas Hareketi, ABD'nin Gazze'deki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığı şeklindeki İsrail iddialarını dillendirmesinin, Washington'un işgal güçlerine daha fazla katliam yapması için yeşil ışık yakması anlamına geldiğini ifade etti.


Hamas'tan yayımlanan açıklamada, ABD'nin Gazze'deki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığı şeklindeki İsrail iddialarını benimsemesi kınandı.


Hastanelerin kendileri tarafından kullanıldığına dair iddiaların reddedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Pentagon ve Beyaz Sarayın Gazze'deki hastanelere ilişkin açıklaması (Hamas'ın kullandığına dair iddiası) ABD'nin işgal güçlerine daha fazla katliam yapması ve halkımızın topraklarından tehciri için baskı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere vahşice katliamların artması için bir yeşil ışıktır.


İşgalcilerin ve müttefikinin, Gazze Şeridi'nde toplu soykırım savaşından direk sorumluluğu taşıyan Washington'un müttefiki olduğu İşgalcilerin yalan anlatılarının doğruluğunu tespit için Birleşmiş Milletler'e bir komisyon kurup, tüm hastaneleri dolaşmaları ve incelemelerde bulunmaları yönündeki çağrımızı yeniliyoruz."


#ABD
#İsrail
#Filistin
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