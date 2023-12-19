Hastanenin çocuk katını kasten vurdu

Terör devleti İsrail’in Gazze’nin tüm altyapısını yok ederek bölgeye insansızlaştırma projesinde hastaneler en önemli yeri tutuyor. Bugüne kadar çok sayıda hastaneyi basan ve personelini kaçırıp sağlık tesislerini iş göremez hale getiren işgalci ordu son olarak Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi’ni kasten top atışlarıyla hedef aldı. Daha önce El-Avde Hastanesi’nde ise üstleri çıkarıldıktan sonra alıkoyulan ve belirsiz bir yere götürülen sağlık çalışanlarının ise hayatlarından endişe ediliyor.

Önce yaraladı, sonra katletti

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, işgalci ordunun Nasır Hastanesi’ni top ateşiyle hedef aldığı saldırıda bir çocuğun öldüğünü duyurdu. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra’nın yaptığı yazılı açıklamada, atılan top mermisinin hastanenin duvarına isabet ettiğini ancak patlamadığını, saldırının olduğu bölümde tedavi gören 13 yaşındaki Dunya Ebu Muhsin isimli kız çocuğunun öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını kaydetti. Kudra, Ebu Muhsin’in daha önce Han Yunus’ta uğradığı saldırı sonucu ayağının ampute edildiğini belirtti. Sözcü, “Mermi patlasaydı, büyük bir faciaya sebep olurdu” ifadesini de kullandı.

Sağlık personelinden haber alınamıyor

Kudra, yaptığı bir diğer açıklamada da kuzeydeki El-Avde Hastanesine işgalci güçler tarafından baskın düzenlendiğini, hastane çalışanlarının 4 saat boyunca alıkonulduğunu duyurdu. Askerlerin, Hastane Müdürü Ahmed Muhenna başta olmak üzere sağlık personelini alıkoyduğunu, üzerlerini soyduğunu ve insani olmayan koşullarda 4 saat boyunca sorguya çektikten sonra serbest

bıraktığını kaydetti.

Hastane müdürünün akıbeti bilinmiyor

Kudra, hastane müdürü Muhenna’nın serbest bırakılmayıp bilinmeyen bir yere götürüldüğünü aktardı. Kemal Advan Hastanesi’nde yaşananların benzerinin burada tekrarlanmasından korktuklarını söyleyen Kudra, hastanenin ve sağlık personelinin korunması için uluslararası kurumları acilen müdahaleye çağırdı.

Şifa’yı da vurdu

İşgalci güç, daha önce birden fazla kez vurduğu Gazze’nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi’ni tekrar hedef alırken, saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Şifa Hastanesi’nin cerrahi bölümünü savaş uçaklarıyla, hastane kapısını ve avlusunu ise tanklarla hedef aldı.

Sağlık sistemini yok etmek istiyor

Terör devletinin Gazze’deki hastanelere yönelik saldırılarla sağlık altyapısı tamamen ortadan kaldırmaya çalışmakla suçlayan Kudra, bunun en başından beri planlı ilerleyen bir süreç olduğunu ifade etti. Kudra, “İşgalin yaptığı şey, Gazze’nin kuzeyinde Şifa Hastansi’nden başlayan senaryonun bir parçasıdır” dedi. Kudra, bu çerçevede Nasır Hastanesi’nin hedef alınmasının da sağlık alt yapısının yok edilme politikasının bir parçası olduğunu ve hedefin güneydeki sağlık sistemini de çökertmek olduğunu kaydetti.







