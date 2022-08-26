Hava saldırısı Etiyopya'nın kuzey Tigray bölgesini vurdu

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi sözcüsü Kindeya Gebrehiwot verdiği demeçte, Mekele'de ”sivil bir yerleşim bölgesi ve bir anaokulunun" vurulduğunu söyledi.

İki insani yardım kaynağı, Mekele'deki bu hava saldırısından haberdar olduklarını, ancak başka hiçbir detayın mevcut olmadığını söyledi.

Tigrai Televizyonu, hasar gören binaların görüntülerini ve yerde yatan yaralı insanların sağlık personeli tarafından müdahale edildiği görüntüleri gösterdi.

Mekele'deki bir yardım kuruluşu personelinin ise patlama ve uçaksavar ateşi duyduğunu doğruladı.

'Müzakerelere hazırız'

Hükümet İletişim Servisi'nden yapılan açıklamada, ”Federal hükümetin müzakerelere kayıtsız şartsız hazır olması belirtti.

Çarşamba günü Tigray'de beş aylık ateşkesi bozan ağır çatışmalar çıkmıştı.

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Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ve merkezi hükümet, neredeyse iki yıldır süren çatışmayı sona erdirme müzakerelerinin çok az ilerleme kaydetmesinden şikayetçi olurken, gerginliğin tırmanışından dolayı birbirlerini suçladılar.