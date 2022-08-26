Dünya Hava saldırısı Etiyopyanın kuzey Tigray bölgesini vurdu
AFRİKA

Hava saldırısı Etiyopya'nın kuzey Tigray bölgesini vurdu

Etiyopya sözcüsü, Cuma günü Etiyopya kuvvetlerinin Tigray'ın başkenti Mekele'ye hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Hava saldırısı Etiyopyanın kuzey Tigray bölgesini vurdu
Arşiv

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi sözcüsü Kindeya Gebrehiwot verdiği demeçte, Mekele'de ”sivil bir yerleşim bölgesi ve bir anaokulunun" vurulduğunu söyledi.

İki insani yardım kaynağı, Mekele'deki bu hava saldırısından haberdar olduklarını, ancak başka hiçbir detayın mevcut olmadığını söyledi.

Tigrai Televizyonu, hasar gören binaların görüntülerini ve yerde yatan yaralı insanların sağlık personeli tarafından müdahale edildiği görüntüleri gösterdi.

Mekele'deki bir yardım kuruluşu personelinin ise patlama ve uçaksavar ateşi duyduğunu doğruladı.

'Müzakerelere hazırız'

Hükümet İletişim Servisi'nden yapılan açıklamada, ”Federal hükümetin müzakerelere kayıtsız şartsız hazır olması belirtti.

Çarşamba günü Tigray'de beş aylık ateşkesi bozan ağır çatışmalar çıkmıştı.

Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ve merkezi hükümet, neredeyse iki yıldır süren çatışmayı sona erdirme müzakerelerinin çok az ilerleme kaydetmesinden şikayetçi olurken, gerginliğin tırmanışından dolayı birbirlerini suçladılar.

Mühendislik tarihine damga vurdu

Mühendislik tarihine
damga vurdu

​Dünya mühendislik tarihine damga vurdu.
Havada büyük kaos

Havada büyük kaos

​Camın çatladığını gören yolcular çığlık attı.
Helsinkide terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç Finlandiya ve Türkiye aleyhine gösteri yaptı

​Tatlıses'in ölümden döndüğü kazada yeni gelişme.
Üç ayda 319<br>ton atık toplandı

Üç ayda 319
ton atık toplandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden sahillerde yoğun çalışma.

Altı milyon vatandaşı kapsayacak: Tarih netleşti.

UEFA Avrupa Ligi grup kuraları İstanbul'da çekildi.

​İstanbul da listede

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.