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Havada büyük kaos: Camın çatladığını gören yolcular çığlık attı

Polonya Havayolları'na ait bir uçağın ABD'ye gerçekleştirdiği uçuş sırasında camının çatlaması yolcular arasında büyük paniğe neden oldu. Sosyal medyada hızla yayılan videoda, insanların çığlıklar atarak yardım istediği görülüyor.

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Haber Merkezi Diğer
Havada büyük kaos: Camın çatladığını gören yolcular çığlık attı
Sorunsuz bir şekilde havalimanına inen uçağın pencerelerinin değiştirileceği öğrenildi.

Polonya'nın başkenti Varşova'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Polonya Havayolları'na ait uçağın yolculuğu korku dolu dakikalara sahne oldu.

20 Ağustos'ta yaşanan olay uçakta olan bir TikTok kullanıcısının yayınladığı video ile ortaya çıktı ve kısa sürede viral hale geldi.

UÇUŞ SIRASINDA ÇATLADI

Sorunsuz bir şekilde kalkan ve uçuşuna devam eden uçak ABD'nin John F Kennedy Havalimanı'na iniş yapmaya hazırlandığı sırada pencerelerinden biri çatladı.

YOLCULAR ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI

Sosyal medyada 4 milyondan fazla izlenen videoda uçaktaki yolcuların pencerenin çatladığını fark etmesi ile büyük bir panik yaşadığı görülüyor. Pencerenin olduğu sıradaki yolcular koltuklarından fırlarken, bir kadının çığlık atarak mürettebata seslendiği duyuluyor.

Yolcuların yardım çığlığı sonrası yanlarına gelen mürettebat da camdaki çatlağı görünce bir an paniğe kapılıp arka tarafa doğru geçiyor.

UÇAK YOLCULUĞUNA DEVAM ETTİ

The Aviation Herald'da yer alan habere göre Boeing 787-8 mürettebatı camdaki çatlağı inceledikten sonra yolcuları sakin olmaya çağıran bir anons yaptı. Olay sırasında New York'un kuzey doğusunda yer alan uçak 10 bin feet'e alçaldı ve güvenli bir iniş için New York'a devam etti.

Sorunsuz bir şekilde havalimanına inen uçağın pencerelerinin değiştirileceği öğrenildi.

SORUNUN NE OLDUĞU AÇIKLANDI

Havayolundan yapılan açıklamada çatlağın sadece camı karartmak için kullanılan elektrofotokromatik tabakada olduğu belirtildi. Ara sıra yaşanan bu nadir durumda pilotlar genelde basıncı azaltmak için yüksekliklerini düşürüp yön değiştirme planı yaparlar.

  • Bu ayın başlarında yine Polonya Havayolları'na ait bir uçak, uçuşu sırasında ön camında çatlak oluştuğu için Varşova'ya geri dönmek zorunda kalmıştı.

14 Ağustos'ta Toronto yolculuğunu yapan uçağın mürettebatı çatlağı fark ettikleri anda kabin basınç kaybını önlemek için yüksekliklerini düşürmüş ve uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başarmıştı.

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