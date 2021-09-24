Dünya Havana krizi CIAin Viyana yetkilisi görevden alındı
AVRUPA

Havana krizi: CIA'in Viyana yetkilisi görevden alındı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) 'Havana sendromu' olarak tanımlanan gizemli hastalık nedeniyle Viyana yetkilisini görevden aldı.

Haber Merkezi Diğer
Havana krizi büyüyor: CIAin Viyana yetkilisi görevden alındı
Arşiv

Washington Post'ta yer alan habere göre, Avusturya'nın başkentindeki çok sayıda ABD personeli ve çocuklarında Havana sendromunun belirtileri bildirildi. Haberde Viyana'da Havana dışındaki herhangi bir şehirde olduğundan daha fazla sendrom vakası olduğunu bildirdi.

İsmi açıklanmayan ABD'li yetkililerin, Viyana'daki üst düzey yetkilinin görevden alınmasının, diğer liderlerin Havana sendromunu ciddiye alması gerektiği yönünde bir mesaj göndereceğini söylediği bilgisi verildi.

Arşiv
Arşiv

UĞULTULU SESLER DUYUYORLAR

İlk olarak 2016 yılında Küba'nın Havana kentindeki ABD büyükelçiliğinde ortaya çıkan hastalıktan etkilenenler, uğultu sesler duyduklarını ve kafalarında baskı hissettiklerini söylüyorlar. Diğer semptomlar arasında mide bulantısı, baş dönmesi ve yorgunluk şikayetleri var.

Gizemli hastalık ABD ve Kanada büyükelçiliklerinin çalışanlarında görüldü. Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde, 2017 ilkbaharında "Havana Sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.

CIA’i Havana sendromu vurdu
DÜNYA
CIA’i Havana sendromu vurdu

ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 kişide de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.

KANADALI DİPLOMATLAR TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Küba'da görevliyken gizemli rahatsızlığa yakalanan Kanadalı diplomatlar, Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

ABD TOPRAKLARINDAKİ VAKALAR

CNN, 29 Nisan'da yayımladığı bir haberde, iki Beyaz Saray yetkilisinde, geçen yıl Havana sendromuna rastlandığını ve olayların soruşturulduğunu yazmıştı.

Politico gazetesi ise 30 Nisan'daki haberinde, geçen yıl Miami'deki bir ABD yönetimi yetkilisinin, Havana sendromu yaşadığını bildirmişti.

Gizemli Havana Sendromu’nun sebebi bulundu
DÜNYA
Gizemli Havana Sendromu’nun sebebi bulundu
Abone Ol Google News
İzmirde 11ler belli oldu

İzmir'de 11'ler belli oldu

​Haftanın açılışında Beşiktaş, Altay'a konuk oluyor.
Siparişlerine yetişemiyor

Siparişlerine yetişemiyor

"'İstanbul'da bal olur mu' diye düşünüyorlar."
Göbeklitepeden sonra Karahantepe heyecanı

Göbeklitepe'den sonra
Karahantepe heyecanı

Bölgede ilk kez anıtsal yapılarla karşılaşıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.