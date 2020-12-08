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Dünya Havası hasta ediyor Dünyanın en kirli şehri Karaçi
ASYA

Havası hasta ediyor: Dünyanın en kirli şehri Karaçi

ABD’nin hava kalitesi indeksi verilerine göre dünyanın en kirli şehrinin Karaçi kenti olduğu açıklandı.Kirli havanın vatandaşlarda solunum problemlerine, boğaz ve göz enfeksiyonlarına yol açtığı da aktarıldı.

Haber Merkezi İHA
Karaçi dünyanın en kirli şehri oldu.
Karaçi dünyanın en kirli şehri oldu.

ABD’nin hava kalitesi indeksi tarafından yayınlanan verilere göre, Pakistan’ın Sind eyaletine bağlı olan Karaçi kenti dünyanın en kirli şehri oldu. Karaçi’nin yanı sıra hava kirliliği nedeniyle Pakistan’ın farklı bölgelerinde de şiddetli sis meydana geldi. Kirli havanın vatandaşlarda solunum problemlerine, boğaz ve göz enfeksiyonlarına yol açtığı da aktarıldı.

HAVA KİRLİLİĞİ TRAFİĞİ DE ETKİLİYOR

Öte yandan, yaşanan şiddetli sis trafik kazalarına da sebep oluyor. Otoyol Polisi halka seslenerek, sürücülerin yavaş gitmelerini ve sis farlarını kullanmalarını talep etmişti. Halkın gerekli olmadıkça yola çıkmamaları da rica edilmişti.

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