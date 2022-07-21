Dünya Havuz partisinde obruk felaketi Bir anda yarıldı iki kişiyi içine çekti
ORTADOĞU

Havuz partisinde obruk felaketi: Bir anda yarıldı iki kişiyi içine çekti

İsrail’de özel bir şirketin çalışanları için verdiği partide havuzun altında obruk oluştu. Havuzda bulunan bir kişi obruğun içine düşerek hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Havuz partisinde obruk felaketi: Bir anda yarıldı iki kişiyi içine çekti
İsrail'de havuzda açılan obruk girdap etkisi ile iki kişiyi içine çekti.

İsrail’in Judean Foothills bölgesinde yer alan Karmei Yosef kasabasında özel bir şirketin çalışanları için düzenlediği havuz partisi sırasında havuzun altında içinde insanlar varken obruk oluştu. Havuzdaki tüm su obruğa boşalırken, 2 kişi açılan obruğun içine düştü.

  • Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, çökme riskine karşı dikkatli bir şekilde yürüttüğü kurtarma operasyonu 4 saat sürerken, obruğa düşen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Obruğun içine düşen diğer kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

GİRDAP ETKİSİ İLE İKİ KİŞİYİ İÇİNE ÇEKTİ

Görgü tanıkları, havuz partisinde olay anında yaklaşık 50 kişinin olduğunu belirterek, su seviyesinin aniden azalmaya başladığını ve açılan obruğun girdap etkisi ile iki kişiyi içine çektiğini aktardı.

Bölgede meydana gelen obruğun ardından ekipler, helikopter ile bölgede başka obruklar olup olmadığını havadan kontrol etti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu muhabirinin Mekke'ye girmesi nedeniyle özür diledi
DÜNYA
İsrail'in Kanal 13 televizyonu muhabirinin Mekke'ye girmesi nedeniyle özür diledi

İsrailli popçu Yuval Dayan 'namahrem' diyerek ABD Başkanı Joe Biden'ın elini sıkmadı
DÜNYA
İsrailli popçu Yuval Dayan 'namahrem' diyerek ABD Başkanı Joe Biden'ın elini sıkmadı
İkinci yarı başladı

İkinci yarı başladı

​Başakşehir, evinde Maccabi Netanya ile oynuyor
Havuz partisinde obruk felaketi

Havuz partisinde obruk felaketi

​Bir anda yarıldı, iki kişiyi içine çekti.
Tahıl sevkiyatı anlaşması yarın

Dolmabahçe'deki imza törenine Erdoğan ve Guterres katılacak.

'​Operasyonlar hakkında bilgi sunuldu ve ilave tedbirler görüşüldü.'

​PKK'lı teröristin ifadesi Selahattin Demirtaş ve HDP'li vekilleri zora sokacak.

​Koronavirüse yakalanan Biden sosyal medyadan fotoğraf paylaştı.

​İstanbul ve diğer çevre iller de sallandı.

​Rahatsız ettiği iddiasıyla eve çağırıp öldürdüler.

​Sırrı ortaya çıktı ama numuneler alındı incelemeler sürüyor.

İBB'nin ağaç katliamının ardından dikilmişti.

Beyaz Saray 79 yaşındaki ABD Başkanı Biden'ın testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İstanbul'da çalınan 100 yıllık halı bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.