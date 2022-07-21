Havuz partisinde obruk felaketi: Bir anda yarıldı iki kişiyi içine çekti

İsrail'de havuzda açılan obruk girdap etkisi ile iki kişiyi içine çekti.

İsrail’in Judean Foothills bölgesinde yer alan Karmei Yosef kasabasında özel bir şirketin çalışanları için düzenlediği havuz partisi sırasında havuzun altında içinde insanlar varken obruk oluştu. Havuzdaki tüm su obruğa boşalırken, 2 kişi açılan obruğun içine düştü.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, çökme riskine karşı dikkatli bir şekilde yürüttüğü kurtarma operasyonu 4 saat sürerken, obruğa düşen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Obruğun içine düşen diğer kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

GİRDAP ETKİSİ İLE İKİ KİŞİYİ İÇİNE ÇEKTİ

Görgü tanıkları, havuz partisinde olay anında yaklaşık 50 kişinin olduğunu belirterek, su seviyesinin aniden azalmaya başladığını ve açılan obruğun girdap etkisi ile iki kişiyi içine çektiğini aktardı.

Bölgede meydana gelen obruğun ardından ekipler, helikopter ile bölgede başka obruklar olup olmadığını havadan kontrol etti.

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