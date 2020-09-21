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Dünya Hawaiide kaybettiği sörf tahtasını Filipinlerde buldu
AMERİKA

Hawaii’de kaybettiği sörf tahtasını Filipinler'de buldu

Hawaii’de sörfçü ve fotoğrafçı olan Doug Falter, 2018 yılında dalgalarda kaybettiği sörf tahtasını, 8 bin kilometre uzakta Filipinler’de buldu. Filipinler’de Giovannne Branzuela adlı kişinin yerel bir balıkçıdan Falter’ın kaybolan sörf tahtasını, sörf yapmayı öğrenmek için satın aldığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Hawai'de kaybolan sörf tahtası Filipinler'de ortaya çıktı.
Hawai'de kaybolan sörf tahtası Filipinler'de ortaya çıktı.

ABD’nin Hawaii eyaletinde yaşayan sörfçü ve fotoğrafçı Doug Falter, 2018 yılında Oahu adasındaki Waimea Koyu’nda sörf yaparken en sevdiği sörf tahtasını dalgalar arasında kaybetmişti.

Falter'ın kaybolan sörf tahtası, 2 yıl sonra 8 bin kilometre uzakta Filipinler'de ortaya çıktı.

Filipinler’de Giovannne Branzuela adlı kişinin yerel bir balıkçıdan Falter’ın kaybolan sörf tahtasını, sörf yapmayı öğrenmek için satın aldığı öğrenildi.

"TAHTA BANA ÇOK ŞEY İFADE EDİYORDU"
ABD medyasına konuşan Falter, “Kaybolan tahtam üzerinde en büyük dalgayı yakalamıştım. O yüzden o tahta bana çok şey ifade ediyordu. 8 bin kilometreden bahsediyoruz. Tahtamı kaybettiğimde üzülmüştüm. Ama şu anda orada sörf yapmayı öğrenmek için tahtamı satın alan bir kişide olduğunu öğrenince mutlu oldum” ifadelerini kullandı.
6 AY SONRA SATIN ALMIŞ
Filipinler’de ilkokul öğretmeni olan Giovanne Branzuela, Falter’ın sörf tahtasını kaybolduktan 6 ay sonra tahtayı bulan yerel bir balıkçıdan 40 dolara (305 TL) satın aldı. Mavi olan sörf tahtasının, Pasifik Okyanusu’ndaki yolculuğu sonucu sarıya döndüğü belirtildi. Yerel medyaya konuşan Branzuela, “Sörf tahtasının Hawaii’den geldiği ortaya çıktı. İnanılmaz bir şey. Büyük dalgalarda sörf yapmak her zaman hayalim olmuştu. Falter’a, sörf tahtasına iyi bakacağımı söyledim” dedi.

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