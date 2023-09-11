Hawaii'deki Kilauea Yanardağı 96 gün sonra yeniden faaliyete geçti

ABD'nin Hawaii eyaletinde süren orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 99'a yükselirken ölü sayısının daha da artacağı değerlendiriliyor. 12 bin kişinin yaşadığı Lahaina kasabasının neredeyse tamamının yandığını belirtilirken, yangınların son 100 yılda en çok can kaybının olduğu orman yangınları olduğu ifade edildi.