Hayatını kaybeden göçmenler 6 ay sonra defnedildi

Yaklaşık 6 aydır morgda bekletilen Bangladeşli Suhel Ahmet (35) ile Ahmet Şakir'in (29) cansız bedenleri, başkentteki Butel mezarlıklarına defnedildi.

Sivil toplum kuruluşu "Legis"ten Yasmin Recepi, kazanın ardından hayatını kaybeden göçmenlerin cesetlerinin adli tıp tarafından alındığını, ardından Butel mezarlıkları morguna kaldırıldığını belirtti.

Recepi, Makedonya Cumhuriyet Başsavcılığının, göçmenlerin kimliklerinin tespit edildikleri ve toprağa verilebileceği yönündeki açıklamalarının ardından defnedildiğini söyledi.

AA

Göçmenlerin defnedileceği bilgisini ailelerine ulaştırdıklarını, onların da çocuklarının bedenlerinin nerede olacağını bilecek olmalarından dolayı memnuniyetlerini dile getirdiklerini aktaran Recepi, "Ülkemizdeki yollarımızda onlara güvenlik sağlayamadık, en azından onlara onurlu bir defin sunduk." dedi.

Recepi, göçmenlerin ailelerinin mali durumlardan dolayı cenaze törenine katılamadığını sözlerine ekledi.

25 Haziran'da Radoviş ile İştip şehirleri arasındaki kara yolunda göçmenleri taşıyan bir kamyonun, köprüye çarpması sonucu 2 göçmen hayatını kaybetmiş, 17 göçmen yaralanmıştı.

AA

Sığınmacı krizinin yaşandığı 2015-2016 yılları arasında Makedonya, Batı Avrupa'ya gitmek üzere sığınmacıların geçtiği Balkan rotasında yer alıyordu.

Göç, Sığınma ve Göçmen Bölgesel Girişiminin (MARRİ) verilerine göre, 2015 ile 2016 yılları arasında Balkan rotasından 1,1 milyonun üzerinde sığınmacı geçti.

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