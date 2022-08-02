Hedefini kalabalıklar içinden seçip sivil kaybı önleyen altı bıçaklı 'Ninja füzesi': Son kurbanı Zevahiri oldu

ABD Başkanı Biden, Kabil’de ailesi ile saklandığı tespit edilen Zevahiri’ye yönelik operasyonun pazar günü kendisinin onayı ile gerçekleştirildiğini açıkladı. Biden operasyonun ayrıntılarıyla ilgili açıklama yapmadı.

ABD'nin başına 25 milyon dolarlık ödül koyduğu Zevahiri, El Kaide terör örgütünün ana stratejistiydi. Mısırlı bir cerrah olan Zevahiri, 11 Eylül saldırılarının da düzenleyicileri arasındaydı. Bin Ladin'in 2011'de öldürülmesinin ardından örgütün başına geçti.

El-Kaide lideri Eymen El Zevahiri, Afganistan'da düzenlenen hava saldırısında öldürüldü.

BALKONA ADIM ATINCA ATEŞLENDİ

ABD istihbaratı yılın başından bu yana Zevahiri'yi takipteydi. Zevahiri'nin Kabil'de, bazı üst düzey Taliban yetkililerine ev sahipliği yapan Shirbur semtinde aile üyeleriyle birlikte yaşadığı ev tespit edildi.

Verilen bilgiye göre cumartesi akşamı evde sadece El Kaide lideri vardı. Zevahiri, balkona adım attığı sırada, insansız hava aracından iki Hellfire füzesi ateşlendi. Büyük bir patlama sesi duyuldu.

"SİVİL CAN KAYBI YOK"

Joe Biden, başarılı olarak nitelendirdiği operasyonda sivil can kaybı olmadığını duyurdu.

Haziran 2022'de Yemen'de kullanılmış bir R9X.

"ZEVAHİRİ'Yİ ÖLDÜRMEK İÇİN R9X HELLFIRE KULLANILDI"

ABD Merkez Komutanlığı Zevahiri suikastını gerçekleştirmek için kullanılan silahı açıklamadı.

Ancak askeri uzmanlara göre bu silah; yüksek profilli hedefleri düşürmek için patlayıcı yerine açılan kılıçların kullanıldığı "Hellfire R9X Ninja" füzesi.

Üst düzey bir ABD'li yetkili de verdiği resmi olmayan demeçte, terör örgütü liderinin, evinin balkonunda yürürken, bir drone tarafından ateşkenen iki Hellfire R9X füzesi ile vurulduğunu söyledi.

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Geçmişte de benzer saldırılar için R9X Hellfire 'Ninja' füzesinin kullanıldığı belirtiliyor.

İdlib'de El Kaide bağlantılı El Hurras örgütünün üst düzey elebaşlarından olduğu iddia edilen Ebu Hamza el Yemeni'yi Haziran 2022'de hava saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda R9X kullanıldığı düşünülüyor. n

ALTI BIÇAKLI NİNJA FÜZESİ: R9X HELLFIRE

R9X, darbe anında hedefi yakındakiler için ölümcül olabilecek bir patlamayı tetiklemeden parçalamak için tasarlanmış altı uzatılabilir bıçakla ucunda 45 kg güçlendirilmiş metal taşıyor.

R9X Hellfire füzesi, daha düşük ikincil hasar riski taşıdığı için hassas suikastlar için ABD ordusunun tercih ettiği silahlardan biri haline geldi.

2011'de Obama'nın başkanlığı sırasında Ortadoğu'da insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılarda öldürülen sivillerin sayısıyla ilgili endişeler arasında geliştirilen 'ninja' füzesi, patlayıcı bir savaş başlığı kullanmadığı için böyle bir lakapla anılıyor.

Pentagon'un elinde kaç tane R9X füzesi olduğu belli değil. R9X, füze alımı için 2022 bütçe taleplerinde de yer almıyor.

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