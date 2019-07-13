Dünya Heniyye "uzlaşı ve çatışmasızlığı" görüştü
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Heniyye "uzlaşı ve çatışmasızlığı" görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze Şeridi'ni ziyaret eden Mısır güvenlik heyetiyle Filistin uzlaşısı ve İsrail'le çatışmasızlık mutabakatına ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Haber Merkezi AA
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze Şeridi'ni ziyaret eden Mısır güvenlik heyetiyle Filistin uzlaşısı ve İsrail'le çatışmasızlık mutabakatına ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ni ziyaret eden Mısır güvenlik heyetinin, Heniyye, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, Hamas Siyasi Büro üyeleri Halil el-Hayye ve Ruhi Müşteha ile bir araya geldiği belirtildi.

Heyetin Filistin uzlaşısı ve çatışmasızlık mutabakatına ilişkin gelişmeleri görüştüğü ifade edildi.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının sıkıntılarının ele alındığı kaydedildi.

Mısır heyeti görüşmelerin ardından Gazze'den ayrıldı

Mısır İstihbarat Teşkilatı'nın Filistin dosyası sorumlusu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık ve İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı Eymen Bedi'nin de aralarında bulunduğu heyet Hamas ile yaptığı görüşmelerin ardından Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan Mısır'a döndü.

Heyet, dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ne gelmişti.

  • Mısır heyetinin bu ziyaretinin, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensubu Muhammed Ahmed el-Edhem'in (28) perşembe günü İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olması ve Hamas'ın "ihlaller sürerse çatışmasızlık sona erebilir" açıklamasının ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

Filistinli grupların da İzzeddin el-Kassam Tugayları mensubu Edhem'in İsrail askerlerince şehit edilmesine ilişkin yaptığı ortak açıklamada, "İşgal güçleri ahmakça işlediği bu suçun bedelini ağır ödeyecek." ifadeleri kullanılmıştı.

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