Henüz 3 yaşında dünyanın en küçük üstün zekalısı oldu: İspanyolca öğreniyor tenis oynuyor

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan ve yürümeye henüz başlayan 3 yaşındaki Kashe Quest, tarihe geçti. Küçük kızın tarihe geçmesine neden olan özelliği ise zekası.. NTV'nin haberine göre; 146 IQ puanına sahip Kashe Quest, 3 yaşında olmasına rağmen, periyodik tablodaki tüm elementleri ezbere biliyor, İspanyolca öğreniyor ve tenis oynuyor.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK ÜSTÜN ZEKALISI

Quest, bu özelliği sayesinde, üyeliğin sadece IQ testlerinde en yüksek puanları alan kişilerle sınırlı olduğu Mensa'nın aynı zamanda da dünyanın en genç üstün zekalı üyesi oldu. Kashe'nin babası Devon Guest, “Bize her zaman, çevresini keşfetme ve 'neden’ sorusunu sorma eğilimini gösterdi. Bir şeyi bilmiyorsa, onun ne olduğunu ve nasıl işlediğini bilmek ister ve öğrendiğinde onu uygular.” diye konuştu.

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DOKTORA GÖTÜRDÜLER

Bununla birlikte ailesi, Kashe ilk kelimesini söyler söylemez becerilerinin hızla geliştiğini söyledi. Kısa süre sonra beş veya daha fazla kelime içeren cümleler kurmaya başladı. Ardından kızlarının yaşına göre fazla ileri olduğunu düşünen aile, onu bir doktora götürdü.Kashe’nin annesi Sukhjit, “18 aylık iken muayenesinde doktorun sorduğu sayı şekil ve renk eşleştirmelerinde büyük bir başarı gösterdi. Doktoru bu durumun harika olduğunu ve araştırılması gerektiğini söyledi.” dedi.

Ardından Kesha’nın ebeveynleri, onu Mensa testini yapan bir psikoloğa götürmeye karar verdi. Sonuçlarda küçük kızın IQ’sunun 146 olduğu görüldü. Albert Einstein’ın ve Stephen Hawking’in IQ’su ise 160

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"ZEKASINDAN EMİN OLMUŞ OLDUK"

Sukhjit, "Bence bu testi yaptırarak, onun zekasından emin olmuş olduk. Gelişimi, doğal merakı ve mizacı açısından ona ihtiyaç duyduğu her şeyi verdiğimizden emin olmak istiyoruz. Bunu yapmak için üzerimize düşeni yaptığımızdan emin olmak istedik.” dedi.

PERİYODİK TABLOYU EZBERE BİLİYOR

Küçük çocuk şimdiden haritada 50 eyaletin tamamını şekil ve konumlarına göre ayırt edebiliyor. Aynı zamanda, periyodik tablodaki tüm elementleri ezbere biliyor, İspanyolca öğreniyor ve tenis oynuyor.