Her gün 300 Filistinli katlediliyor

İşgalci güç İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye yönelik hedef gözetmeksizin yürüttüğü katliamda toplam can kaybının 1873’ü çocuk, 1023’ü kadın olmak üzere 4 bin 651’e yükseldiği, yaralı sayısının da 14 bin 245’e çıktığı açıklandı. Hayatını kaybedenlerin yüzde 40’ını çocukların oluşturduğu öğrenildi. Öte yandan, 7 Ekim’den bu yana terör devletinin saldırılarında günde ortalama 300 Filistinli’nin can verdiği belirtildi.

29 BM çalışanı öldürüldü

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 7 Ekim’den bu yana yarısı öğretmen olmak üzere 29 UNRWA çalışanının saldırılarda yaşamını yitirdiğini duyurdu. UNRWA’dan yapılan açıklamada, “Şok içerisindeyiz ve yas tutuyoruz. 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 29 meslektaşımızın öldürüldüğü artık doğrulandı. Bu meslektaşlarımızın yarısı UNRWA öğretmenleriydi. Ajans olarak perişan durumdayız. Ailelerle birlikte acı çekiyoruz” denildi.

Vurulan cami sayısı 31'e yükseldi

Gazze Vakıflar Bakanlığı, 7 Ekim’den bu yana İsrail tarafından Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarında vurulan cami sayısının 31’e yükseldiğini açıkladı. İsrail-Hamas çatışmaları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, İsrail, Gazze Şeridi’nde yerleşim yerleri, ibadethaneler, okullar olmak üzere birçok noktayı vuruyor. Gazze Vakıflar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’ye dün düzenlediği hava saldırılarında 5 camiyi daha hedef aldığı ve İsrail güçleri tarafından yıkılan cami sayısının 31’e yükseldiği belirtildi.

3 Kilisede ciddi zarar

İşgalci gücün Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 kilisenin "ciddi" şekilde zarar gördüğü belirtildi. Söz konusu saldırılarda 3 kilisenin de "ciddi" şekilde zarar gördüğü belirtilen açıklamada, iki haftadır devam eden İsrail bombardımanı nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki konutların yüzde 50'sinin tamamen veya kısmen zarar gördüğü aktarıldı.

18 gazeteciyi katletti

Filistinli Gazeteciler Sendikası’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında Filistinli foto muhabiri Ruşdi es-Serrac'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, Serrac'ın yaşamını yitirmesiyle 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında ölen gazetecilerin sayısının 18'e yükseldiği aktarıldı. Serrac'ın eşi Şuruk el-Ayle, yaptığı açıklamada, eşinin, İsrail'in Gazze'deki Tel el-Heva Mahallesi'ne düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.







