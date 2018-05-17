Her gün 60 Arakanlı bebek kampta dünyaya gözünü açıyor

Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçan Arakanlı Müslümanların Bangladeş'te sığındığı kamplarda son 9 ayda günde yaklaşık 60 bebek doğduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayınlanan raporda, Arakanlı Müslümanların Myanmar'da kendilerine yönelik zulmün yeniden şiddetlendiği 25 Ağustos 2017'den bu yana sığındığı Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki kamplarda son9 ayda 16 binden fazla bebeğin doğduğu kaydedildi.

Kamplarda her gün yaklaşık 60 bebeğin dünyaya geldiği belirtilen raporda ayrıca, buralarda geçen yıl eylül ayından beri doğan tüm bebeklerden yalnızca beşte birinin sağlık merkezlerinde doğduğuna işaret edildi.

UNICEF Bangladeş temsilcisi Edouard Beigbeder, "Her gün yaklaşık 60 bebek, korkunç koşullarda, evlerinden uzakta hayata gözlerini açıyor." dedi.

Bu bebeklerin annelerinin yerlerinden edildiğini, şiddet, travma ve bazen de tecavüze maruz kaldığını vurgulayan Beigbeder, "Kaç bebeğin, cinsel şiddet sonucu doğduğunu ya da doğacağını bilmek mümkün değil." ifadesine yer verdi.

Müslüman kadınlar ve kız çocukları fuhşa zorlanıyor

BBC'nin çocuk istismarı konusunda çalışmalar yürüten Sentinel Vakfı ile mart ayında yaptığı bir haber araştırmasında, Myanmar ordusunun saldırılarından kaçarak komşu Bangladeş'e sığınan ve buradaki mülteci kamplarında zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veren kadınların ve kız çocuklarının fuhuş şebekelerinin tuzağına düştüğü ortaya çıkarılmıştı.

Haberde, Arakanlı mültecilerin yoğun bulunduğu sınır şehri Cox Bazar'da, insan tacirlerinin ailelerini saldırılarda kaybetmiş kadınları ve kız çocuklarını Bangladeş'in diğer şehirlerinde hizmetçi, otel ve mutfak görevlisi gibi işler bulma bahanesiyle kandırarak mülteci kamplarından çıkardığı ve daha sonra fuhşa zorladığı ifade edilmişti.