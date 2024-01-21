Her saat 2 anne ölüyor

Gazze’de askeri hedeflerine ulaşamayan ve sahada ağır kayıplar veren terör devleti İsrail, çoğunlukla kadın ve çocuklar olmak üzere sivillere yönelik saldırılarını artırıyor. İşgalci gücün saldırılarında şu ana kadar ölü sayısı 24 bini geçerken, bunlardan yaklaşık 16 binini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Birleşmiş Milletler Kadın Ajansı, mevcut ölüm rakamlarının her saat iki annenin öldürüldüğü anlamına geldiğini belirtti. Ajans, İsrail saldırılarında yerlerinden edilen yaklaşık 1,9 milyon Filistinlinin de bir milyonunun kadın ve kız çocuklarından oluştuğu kaydedildi. Ayrıca kadınların ve kız çocuklarının güvenlikten, sağlık hizmetlerinden ve barınacak yerden mahrum bırakıldığı vurgulanan açıklamada, şimdi de açlık ve kıtlıkta karşı karşıya oldukları hatırlatıldı.