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Dünya

Her saat 2 anne ölüyor

İsrail’in Gazze saldırılarında 24 bini geçen ölü sayısının yaklaşık 16 binini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Kadın Ajansı, can kaybı istatistiklerinin her saat iki annenin öldürüldüğü anlamına geldiğini açıkladı.

04:00 - 21/01/2024 Pazar
Güncelleme: 02:14 - 21/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Gazze’de askeri hedeflerine ulaşamayan ve sahada ağır kayıplar veren terör devleti İsrail, çoğunlukla kadın ve çocuklar olmak üzere sivillere yönelik saldırılarını artırıyor. İşgalci gücün saldırılarında şu ana kadar ölü sayısı 24 bini geçerken, bunlardan yaklaşık 16 binini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Birleşmiş Milletler Kadın Ajansı, mevcut ölüm rakamlarının her saat iki annenin öldürüldüğü anlamına geldiğini belirtti. Ajans, İsrail saldırılarında yerlerinden edilen yaklaşık 1,9 milyon Filistinlinin de bir milyonunun kadın ve kız çocuklarından oluştuğu kaydedildi. Ayrıca kadınların ve kız çocuklarının güvenlikten, sağlık hizmetlerinden ve barınacak yerden mahrum bırakıldığı vurgulanan açıklamada, şimdi de açlık ve kıtlıkta karşı karşıya oldukları hatırlatıldı.

NESİLLER BOYU SÜRECEK

BM Kadın Ajansı İcra Direktörü Sima Bahous, “Bu 100 günde yaşanan ve yaşanmaya devam eden süreçte Filistin halkına yaşatılan kuşaklar boyu travma, gelecek nesiller boyunca hiçbirimizin peşini bırakmayacak” ifadelerini kullandı. Bahous, “Bugün Gazze’deki kadınların ve çocukların durumu için ne kadar yas tutarsak tutalım, sınırsız insani yardım sağlanmadığı ve yıkım ve ölümler sona ermediği takdirde yarın daha fazla yas tutacağız” açıklamasında bulundu.



#Gazze
#Filistin
#İsrail
#Soykırım
6 saat önce
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