Her üç Fransızdan ikisi kamu hastanelerinin kötü durumda olduğunu düşünüyor Fransa'da yapılan bir anket, halkın üçte ikisinin, kamu hastanelerinin kötü durumda olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. Devlete ait Fransa Televizyonları için Ipsos-Sopra Steria şirketi tarafından 18 yaş üstü 989 kişiyle yapılan ankette, katılımcıların yüzde 65'i, kamu hastanelerinin durumunu "kötü" olarak değerlendirdi.

Abone Ol