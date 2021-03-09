Herkes hücum etti: Ellerinde küreklerle koştular

Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir dağda altın rezervi bulunduğunun duyulmasıyla birlikte binlerce kişi bölgeye koştu. Elleriyle dağı kazarak altına ulaşmaya çalışanların görüntüleri sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.
AKIN AKIN GELDİLER
Güney Kivu eyaletindeki Luhihi'de şubat ayı sonunda keşfedilen altın rezervi bölgede bulunan küçük köye akın akın insan gelmesine yol açtı.
Güney Kivu Maden Bakanı Venant Burume Muhigirwa, eyalet başkenti Bukavu'ya yaklaşık 50 kilometre mesafedeki köyde izdiham yaşandığını söyledi.