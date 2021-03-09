Dünya Herkes hücum etti Ellerinde küreklerle koştular
AFRİKA

Herkes hücum etti: Ellerinde küreklerle koştular

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde altın rezervi bulunduğu haberi duyulunca binlerce kişi bölgeye akın etti. Altına ulaşmak için dağı adeta elleriyle kazan insanlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Haber Merkezi Diğer
​Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde altın rezervi bulunduğu haberi duyulunca binlerce kişi bölgeye akın etti.
​Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde altın rezervi bulunduğu haberi duyulunca binlerce kişi bölgeye akın etti.

Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir dağda altın rezervi bulunduğunun duyulmasıyla birlikte binlerce kişi bölgeye koştu. Elleriyle dağı kazarak altına ulaşmaya çalışanların görüntüleri sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.

AKIN AKIN GELDİLER

Güney Kivu eyaletindeki Luhihi'de şubat ayı sonunda keşfedilen altın rezervi bölgede bulunan küçük köye akın akın insan gelmesine yol açtı.

Güney Kivu Maden Bakanı Venant Burume Muhigirwa, eyalet başkenti Bukavu'ya yaklaşık 50 kilometre mesafedeki köyde izdiham yaşandığını söyledi.

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