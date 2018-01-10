Herkes sorguda

Örgüt, Türkiye’ye sığınan Talal Silo gibi başka isimler olup olmadığının peşinde. Suriye’de SDG kılıfını kullanan PYD’nin bir dönem sözcülüğünü yapan Silo, itiraflarıyla ABD-PKK ilişkisini ifşa etmişti. İnsanları keyfi gözaltına alıp günlerce sorgulayan PYD, işgali altında tuttuğu başta Afrin olmak üzere diğer bölgelerdeki bütün halka ajan gözüyle bakıyor. Öte yandan Mehmetçiğin muhtemel bir harekâtına karşı Kandil’den bölgeye terörist takviyesi yapan örgüt, 16 yaşın üzerindeki herkesi askere çağırdı.
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