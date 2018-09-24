Heyelan iki köyü yuttu

Arama çalışmalarında şimdiye kadar 45 kişinin cesedine ulaşıldı. Facianın ardından bölgedeki taş ocakları ve altın madenleri bir kez daha gündeme geldi. Maden ocaklarının toprak kaymalarını tetiklediği gerekçesiyle kapatılması istendi.
Arama çalışmalarında şimdiye kadar 45 kişinin cesedine ulaşıldı. Facianın ardından bölgedeki taş ocakları ve altın madenleri bir kez daha gündeme geldi. Maden ocaklarının toprak kaymalarını tetiklediği gerekçesiyle kapatılması istendi.
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