Dünya Heyelan iki köyü yuttu
ASYA

Heyelan iki köyü yuttu

Filipinler’de 88 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Mangkhut tayfununun getirdiği aşırı yağışın ardından meydana gelen heyelan, altın madenciliğinin yapıldığı Cebu bölgesinde iki köyü yuttu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bölgenin önemli gelir kaynağı olan madenciliğin devam edeceği belirtiliyor.
Bölgenin önemli gelir kaynağı olan madenciliğin devam edeceği belirtiliyor.

Arama çalışmalarında şimdiye kadar 45 kişinin cesedine ulaşıldı. Facianın ardından bölgedeki taş ocakları ve altın madenleri bir kez daha gündeme geldi. Maden ocaklarının toprak kaymalarını tetiklediği gerekçesiyle kapatılması istendi.

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