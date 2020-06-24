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Dünya Heykel yıkanlara savaş açtı Tutuklanıp on yıl hapse atılacaklar
AMERİKA

Heykel yıkanlara savaş açtı: Tutuklanıp on yıl hapse atılacaklar

ABD Başkanı Trump, ülke çapına yayılan heykel yıkma girişimlerine karşı sert bir adım attı. Trump, heykel yıkma girişiminde bulunanların hapse atılması için federal hükümete yetki verdiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

10 YIL HAPİS TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, kölelik, ırkçılık ve sömürgecilikle bağlantılı tarihi kişilerin heykellerini yıkanlara savaş açtı. Siyahi ABD vatandaşı George Floyd’un polis tarafından boğularak öldürülmesi sonrası başlayan ırkçılık karşıtı protestolar heykel yıkma furyasını da beraberinde getirirken, ABD Başkanı Trump, heykelleri yıkanları tutuklatıp 10 yıl hapse atmakla tehdit etti.

Andrew Jackson, 1830’larda 60 bin yerli Amerikalının topraklarından sürüldüğü ve binlercesinin öldüğü Gözyaşı Yolu denen tehcir yasasının mimarı ve çok sayıda kölesi olan bir başkan olarak biliniyor.

SON HEDEF JACKSON

Twitter’dan açıklama yapan Trump, “Gazi Anıtı Koruma Yasası ya da bununla ilgili benzer yasalara göre 10 yıla kadar hapis cezası istenen anıt, heykel ya da bu tür federal mülkiyeti yıkanların yakalanması için federal hükümete yetki verdim” ifadelerini kullandı. Trump’ın sert çıkışı, Andrew Jackson’ın Beyaz Saray önündeki heykelinin yıkılmaya çalışılmasının ardından geldi.

ÖZERK BÖLGE DAĞITILACAK

  • ABD’nin Washington eyaletine bağlı Seattle’ın Belediye Başkanı Jenny Durkan, kentteki protestocuların yaklaşık 2 hafta önce ilan ettiği “özerk bölgeyi” dağıtacaklarını açıkladı. Durkan, göstericilerin polisleri almadığı bölgede, hafta sonu bir kişinin ölümüne yol açan iki ayrı silahlı şiddet olayı yaşandığını anımsatarak “Bu yaşananlar, barışçıl protestocuların savunduğu değişim mesajını baltalamakta ve dikkati başka yöne çekmektedir” ifadelerini kullandı. Barışçıl protestocuların Capitol Hill bölgesinde toplanmaya devam edeceğini belirten Durkan, “Bölgede devam eden düzensizlik, şiddet ve bunların bölgedeki halk ve işletmeler üzerindeki etkileri adalet ve eşitsiz mesajıyla uyuşmamaktadır, bu olanlar böyle devam edemez” değerlendirmesinde bulundu. Durkan, alanın dağıtılacağını ve güvenlik güçleri ile alandaki protestocuların iletişim halinde olduğunu kaydetti.

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