Dünya Himalayaya YPG bayrağı dikmek isteyen terörist dağcı düşerek öldü
AVRUPA

Himalaya'ya YPG bayrağı dikmek isteyen terörist dağcı düşerek öldü

Himalaya dağlarına YPG bayrağı dikmek isteyen terörist dağcı, düşerek öldü. Kısa bir süre önce YPG saflarında savaşan terörist dağcının 8 kişilik bir ekiple dağa tırmandığı, terör örgütüne destek amacıyla YPG bayrağını dikmeye çalıştığı sırada da düştüğü öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terör örgütü YPG/PKK'ya destek amacıyla Himalayalar'a örgüt bayrağı dikmek isteyen İspanyol dağcı Fernando Sanchez Grassa düşerek öldü.
Terör örgütü YPG/PKK'ya destek amacıyla Himalayalar'a örgüt bayrağı dikmek isteyen İspanyol dağcı Fernando Sanchez Grassa düşerek öldü.

Himalaya'ya örgüt bayrağı dikmek isteyen YPG'li dağcı dağdan düştü.

PKK/YPG terör örgütüne destek amacıyla, Himalaya Dağları'na tırmanan ve buraya örgüt bayrağı dikmek isteyen terörist dağcı Fernando Sanchez Grassa düşerek öldü.

Himlung'da yer alan Kamp 3 bölgesinde, 8 kişilik ekibiyle beraber tırmanan Grassa düştükten kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi.Yerel kaynaklara göre 44 yaşındaki dağcı bir süre önce Suriye'nin kuzeyinde YPG ile birlikte silahlı faaliyet göstermişti.

Terörist dağcının, Himalayalar'a YPG bayrağı dikerek, Türkiye'nin bölgede başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı Batı kamuoyunun ilgisini bölgeye çekmeyi amaçladığı belirtildi.

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