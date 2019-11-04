Himalaya'ya YPG paçavrasını dikmek isteyen terörist dağcı düşerek öldü

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Bazı lisans bölümlerinin isimleri değişiyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ön lisans ve lisans programlarındaki isim kargaşasına ve bu nedenle yaşanan mağduriyetlere son vermek üzere benzer içerikli lisans programlarının yeniden isimlendirilmesi ve eğitim alanlarına göre tasnif edilmesi üzerine taslak bir çalışma yaptıklarını bildirdi.