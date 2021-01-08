Dünya Hindistan en kutsalı "inek" hakkında ulusal sınav yapacak
ASYA

Hindistan en kutsalı "inek" hakkında ulusal sınav yapacak

Hindistan'da inekler hakkında daha fazla farkındalık oluşturmak için Şubat ayında ülke çapında sınav yapılacak. Katılımcılar soruları Hintçe, İngilizce ve 12 yerel dilde çözebilecek. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara ödüller ve sertifikalar verilecek. Ulusal inek koruma ajansı RKA'nın sınava yönelik yayınladığı çalışma notlarında, farklı inek ırkları hakkında bilgilerin yanı sıra hayvan kesmenin depremlere neden olduğu iddiası yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Ülkenin bir çok eyaletinde Müslümanlar inek eti yediği veya sattığı için saldırıya uğruyor.
Ülkenin bir çok eyaletinde Müslümanlar inek eti yediği veya sattığı için saldırıya uğruyor.

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi hükümetinin girişimiyle çok sayıda vatandaşın kutsal saydığı inekler hakkında şubat ayında ülke çapında sınav yapılacak.

Aljazeera'nın haberine göre, "inek bilimi" konusunda sanal ortamda çoktan seçmeli 100 sorunun sorulacağı sınava, çocuklar, yetişkinler ve aynı zamanda yabancılar katılabilecek.

Katılımcılar soruları Hintçe, İngilizce ve 12 yerel dilde çözebilecek. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara ödüller ve sertifikalar verilecek.

Modi yönetiminin kurduğu ulusal inek koruma ajansı Rashtriya Kamdhenu Aayog'a (RKA) göre sınavın amacı, insanların inekler hakkında daha çok bilgi sahibi olmasını sağlamak ve insanları bu hayvanlara daha duyarlı hale getirmek.

Hindistan'da medreselerin kapatılması kararı tepkilere neden oldu: Bu bir kutuplaşma taktiği
DÜNYA
Hindistan'da medreselerin kapatılması kararı tepkilere neden oldu: Bu bir kutuplaşma taktiği

"Depreme neden oluyor"

RKA'nın sınava yönelik yayınladığı çalışma notlarında, farklı inek ırkları hakkında bilgilerin yanı sıra hayvan kesmenin depremlere neden olduğu iddiası yer alıyor.

Modi hükümetinin, Hindistan'da ineklere daha çok siyasal ve mezhepsel kimlik kazandırdığı ifade ediliyor.

Hindistan'ın birçok bölgesinde inek kesilmesi ve yenmesi yasa dışıyken, son dönemde sığır eti tüketen Müslümanlara ve düşük kasttan Hindulara yönelik şiddet eylemleri artması dikkati çekiyor.

Hindistan'daki cenaze töreninde beton gölgelik çöktü: 23 kişi öldü
DÜNYA
Hindistan'daki cenaze töreninde beton gölgelik çöktü: 23 kişi öldü
Abone Ol Google News
Aşının farkına varsalar götürürlerdi

Aşının farkına varsalar götürürlerdi

​Yerli aşı malzemeleri çalınmıştı, nakliye firması sahibi konuştu.
Boeinge 2,5 milyar dolarlık fatura

Boeing'e 2,5 milyar dolarlık fatura

Bir hatayla yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.
Beni destekleyenler ötekileştiriliyor diyen İnce: CHPde demokrasinin zerresi yok

E-5'te trafik kilitlendi

E-5'te trafik kilitlendi

​İstanbul'da bir TIR metrobüs yoluna girdi.

Hava soluyan bütün hedefleri imha edecek
Microsoft'a<br>1.5 milyon dolarlık dava

Microsoft'a
1.5 milyon dolarlık dava

Albayrak Grubu yaşadığı mağduriyetler nedeniyle dava açtı.
Vaka sayısı sadece iki

Vaka sayısı sadece iki

20 bin nüfuslu ilçede ​tedbirler meyvesini veriyor.
Türk silahlarına hayran kaldı

Türk silahlarına hayran kaldı

​"Bu ülkenin yaptıkları gerçekten çok etkileyici."

​Türksat 5A'dan haber var, Bakan Karaismailoğlu açıkladı.
Tarihi anlar

Tarihi anlar

​Türksat 5A uydusu başarıyla uzaya fırlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.