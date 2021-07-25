Arabanın içindeyken üzerlerine kaya parçaları düşen 9 turist hayatını kaybetti

Hindistan'ın başkenti Delhi'den turistik bir köy olan Chitkul'a seyahat eden aracın üzerine tepeden kayaların düşmesi sonucu 9 turist hayatını kaybetti, 3 turist yaralandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Modi, kazadan etkilenen herkese hükümet yardım fonuna erişim hakkı verileceğini söyledi.

Öte yandan sosyal medyada kazaya dair görüntüler yer aldı. Twitter'da paylaşılan bir videoda sarp bir vadiden aşağıya yuvarlanan büyük kayalar görüntülendi.

OYNAT 00:56 Hindistan'da toprak kayması can aldı: 9 ölü, 3 yaralı Hindistan'daki Sangla Vadisi'nde meydana gelen toprak kayması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Nehrin üzerinden bulunan bir köprü çökerken, park halinde bulunan çok sayıda araç ise hasar gördü. Meydana gelen toprak kayması anbean bölgede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi. BiP'te paylaş

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Görüntülerde park halindeki araçlara çarpan kayalar ayrıca bir köprünün çökmesine sebep oldu.

Hindistan'da, son dönemde beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle olası heyelan uyarıları yapılmıştı.

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Maharaştra eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlar nedeniyle 136'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin ise kayıp olduğu bildirilmişti.