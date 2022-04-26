Hindistan kıymete bindi: Batı liderlerinden Yeni Delhi’ye peş peşe ziyaretler

Ukrayna savaşı, küresel dengelerde değişim işareti verirken, Rusya ile yakın ilişkilerinden rahatsız olan dünya liderleri, Asya’nın en büyük nüfuslu ikinci ülkesi Hindistan’a akın ediyor.

Geçtiğimiz hafta İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ziyaretinin hemen ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmek üzere başkent Yeni Delhi’ye gitti. Görüşmede, Avrupa’da üretilen askeri teçhizatın satışını artırma ve Avrupa ile Hindistan arasında serbest ticaret anlaşması konuları ele alındı.

Geçen hafta İngiltere Başbakanı Johnson da Hindistan’a geniş kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirmişti. Modi ile görüşen Johnson askeri teknoloji paylaşımından ticarete kadar bir dizi anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu.

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Nisan ayı başında ise, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ülkeyi ziyaret etmiş ve Hint mevkidaşı ile görüşmüştü. Rusya’dan piyasa değerinin altında bir fiyatla petrol de satın alan Hint yönetimi ile temasları sıklaştıran Batılı liderlerin, Hint-Rus birlikteliğine sekte vurmak için Yeni Delhi yönetimini tahakküm altına almaya çalıştığı ifade ediliyor.

İstihbarat zirvesine 40 ülke katıldı

Hindistan yerel basınından edinilen bilgilere göre, 25’i istihbarat Başkanı olmak üzere yaklaşık 40 uluslararası istihbarat ajansının üst düzey temsilcileri 24-25 Nisan’da Hindistan’da bir araya geldi. İki günlük zirvede yapılacak toplantılara küresel tehditlerin konuşulacağı ve Çin’in de bu tehditler arasında değerlendirildiği belirtildi.

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