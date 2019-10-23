Dünya Hindistan Türkiyeye savunma ürünleri ihracatını durdurdu
ASYA

Hindistan Türkiye'ye savunma ürünleri ihracatını durdurdu

Hindistan, Pakistan ile işbirliği ve Barış Pınar Harekatını bahane ederek Türkiye'ye çift kullanımlı savunma ürünleri ve malların ihracatını durdurdu. Economy Times'ın haberine göre ihracatı durdurma kararının sebeplerinden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Keşmir'e yönelik açıklamaları.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hindistan'dan Türkiye'ye savunma ürünleri ihracatı durduruldu
Hindistan'dan Türkiye'ye savunma ürünleri ihracatı durduruldu

Hindistan’ın, Pakistan’la askeri işbirliğini artırdığı gerekçesiyle Türkiye’ye patlayıcı madde ve fünyeler dahil olmak üzere çift kullanımlı savunma ürünleri ve malların ihracatını durdurduğu belirtildi. Hindistan’ın Barış Pınarı Harekatı konusunda endişelerini dile getirdiği de aktarıldı.

Economy Times gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hindistan'da Türkiye'ye patlayıcı madde ve fünyeler dahil olmak üzere çift amaçlı savunma ürünleri ve malların ihracatına yönelik izinler artık verilmiyor ve yakın zamanda da bu izinlerin verilmesi düşük ihtimal.

Durumun nedeni olarak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Keşmir'e yönelik açıklamaları ve Ankara'nın İslamabat'a yönelik silah sevkiyatındaki artış gösterildi.

Hindistan'dan Türkiye'ye yapılan savunma ürünlerinin ihracat hacmi küçük, ancak inşaat ve madencilik faaliyetlerinde kullanılan ateşleme fitili ve patlayıcı maddeler gibi çift amaçlı malların, ikili ticari ilişkilerde önemli bir yeri var.

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