Dünya Hindistan ülkenin ilk özel yapım roketini fırlattı
ASYA

Hindistan ülkenin ilk özel yapım roketini fırlattı

Hindistan, ülkenin ticari bir uzay endüstrisi oluşturma ve maliyet konusunda rekabet etme çabalarında bir kilometre taşı olan, özel olarak geliştirilen ilk roketi Vikram-S'yi başarıyla fırlattı.

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Haber Merkezi Reuters
​Hindistan ülkenin ilk özel yapım roketini fırlattı
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Uzay girişimi Skyroot tarafından geliştirilen 545 kg'lık roket, Hindistan uzay ajansının Chennai yakınlarındaki fırlatma sahasından havalandı ve 89,5 kilometrelik (km) bir tepe irtifasına ulaştı.

Şirket, roketin ses hızının beş katı olan Mach 5'e ulaşma ve 83 kg'lık bir yükü 100 kilometre yüksekliğe taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Skyroot ekibi, ilk lansmanı için 80 km'lik bir hedef belirlemişti; bu, bazı ajansların uzayın sınırı olarak tanımladığı bir ölçüt. Uluslararası bir havacılık kuruluşu tarafından Dünya atmosferi ile uzay arasındaki sınırı tanımlayan Karman hattı 100 km yükseklikte.

Video görüntüleri, roketin uzay merkezinden kalktığını ve arkasında bir duman ve ateş bulutu bıraktığını gösteriyor.

Özel sektör uzay faaliyetlerini koordine eden Hindistan devlet kurumuna başkanlık eden Pawan Goenka, “Başlangıç olan Mission Prarambh'ın başarıyla tamamlandığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Pawan Chandana ve Bharath Daka tarafından başlatılan Skyroot, küçük uyduları fırlatmak için mevcut platformlara kıyasla geliştirme maliyetlerini yüzde 90'a kadar azaltma hedefi belirledi.

Bu maliyet tasarrufunu, kompozit malzemelerle 72 saatten daha kısa sürede monte edilebilen bir roket mimarisi kullanarak elde etmeyi umuyor. Gelecek yıldan itibaren uyduları teslim edebilecek fırlatmaları planlıyor.

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Uzaya balonla yolculuk başlıyor
FOTOĞRAF 8
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Madrid merkezli uzay turizmi şirketi olan HALO Space insanların uzaya balonla seyahat etmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.Şirket, balona bağlı bir kapsül içinde turistleri uzayın kenarına götürmeyi planlıyor.
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Nihai kapsül tasarımı, 8 yolcu ve bir pilotu taşıyabilecek kapasitede olacak.
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360 derecelik dünya manzarası Kapsül 40 km yüksekliğe kadar 360 derecelik dünya manzarasına izin veren panoramik pencerelere sahip olacak.
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Şirket, Hindistandaki prestijli Tata Temel Araştırma Enstitüsünün (TIFR) Balon Tesisinden yola çıkacak olan test uçuşunu aralık ayının üçüncü haftasında gerçekleştirecek.
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Daily Mailin haberine göre, İspanyada 2023ün ilk çeyreğinin sonunda ikinci bir test uçuşu daha planlanıyor.
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İlk ticari uçuşlar 2025te İsviçreli yatırım bankası UBS, ticari uzay uçuşunun önümüzdeki on yılda 3 milyar dolarlık bir iş haline gelme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.İlk ticari uçuşların 2025te başlaması bekleniyor ve şirket dört kıtada faaliyet göstermeyi ve 2029dan itibaren yılda 3.000 yolcu ile toplam 400 ticari seyahat yapmayı planlıyor.
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Bilet başına 100.000 ila 200.000 euroFiyatların ise bilet başına 100.000 ila 200.000 euro arasında olması öngörülüyor.HALO Spacein CEOsu ve kurucusu Carlos Mira, İlk günden itibaren önceliğimiz teknik ve operasyonel mükemmellik oldu. Geçtiğimiz 12 ay boyunca, mevcut, kanıtlanmış, ve güvenli teknoloji sunduk dedi.
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Binlerce yolcuyu uzayın kenarına götürmek heyecan verici olacakMira, Ekibimiz bu ilk yılda elde edilenlerden çok memnun, ancak nereye gittiğimiz konusunda daha da heyecanlıyız. Dünyanın 40 km yukarısına kadar yaşamı değiştiren bir deneyimde binlerce yolcuyu uzayın kenarına götürmek heyecan verici olacak ifadelerini kullandı.
Uzaya balonla yolculuk başlıyor
Uzay turizmi şirketi Halo Space, 2025'ten itibaren, yolcuları çığır açan bir balon yolculuğuyla uzaya fırlatacak. Biletlerin ortalama fiyatlarını tahmini olarak belli oldu.

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