​Hindistan ülkenin ilk özel yapım roketini fırlattı

Uzay girişimi Skyroot tarafından geliştirilen 545 kg'lık roket, Hindistan uzay ajansının Chennai yakınlarındaki fırlatma sahasından havalandı ve 89,5 kilometrelik (km) bir tepe irtifasına ulaştı.

Şirket, roketin ses hızının beş katı olan Mach 5'e ulaşma ve 83 kg'lık bir yükü 100 kilometre yüksekliğe taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Skyroot ekibi, ilk lansmanı için 80 km'lik bir hedef belirlemişti; bu, bazı ajansların uzayın sınırı olarak tanımladığı bir ölçüt. Uluslararası bir havacılık kuruluşu tarafından Dünya atmosferi ile uzay arasındaki sınırı tanımlayan Karman hattı 100 km yükseklikte.

Video görüntüleri, roketin uzay merkezinden kalktığını ve arkasında bir duman ve ateş bulutu bıraktığını gösteriyor.

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Özel sektör uzay faaliyetlerini koordine eden Hindistan devlet kurumuna başkanlık eden Pawan Goenka, “Başlangıç olan Mission Prarambh'ın başarıyla tamamlandığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Pawan Chandana ve Bharath Daka tarafından başlatılan Skyroot, küçük uyduları fırlatmak için mevcut platformlara kıyasla geliştirme maliyetlerini yüzde 90'a kadar azaltma hedefi belirledi.

Bu maliyet tasarrufunu, kompozit malzemelerle 72 saatten daha kısa sürede monte edilebilen bir roket mimarisi kullanarak elde etmeyi umuyor. Gelecek yıldan itibaren uyduları teslim edebilecek fırlatmaları planlıyor.

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