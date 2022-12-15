Dünya Hindistanda 17 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti
ASYA

Hindistan'da 17 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

Bihar eyaletinin Saran ilçesinde içki üretiminin, satışının ve tüketiminin yasak olduğu üç köyde, alkollü içki sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, sahte içki tüketen 17 kişinin öldüğünü, hastaneye kaldırılan 20 kişiden birkaçının görme yetisini kaybettiğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Hindistanda 17 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti
Arşiv

Bihar eyaletinin Saran ilçesinde içki üretiminin, satışının ve tüketiminin yasak olduğu üç köyde, alkollü içki sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, sahte içki tüketen 17 kişinin öldüğünü, hastaneye kaldırılan 20 kişiden birkaçının görme yetisini kaybettiğini söyledi.

Bihar eyaletinde 2016'dan beri alkol satmak ve tüketmek yasak.

Temmuzda Gujarat eyaletinde 39 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Ülkede 2019'da sahte içkiden Assam eyaletinde 133 ve Uttar Pradeş eyaletinde 80 kişi ölmüştü.

Hindistan'ın Pencap eyaletinde de Ağustos 2020'de sahte içki sebebiyle 86 kişi hayatını kaybetmişti.

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