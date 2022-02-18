Dünya Hindistanda 2008deki bombalı saldırılara ilişkin 38 sanığa ölüm cezası verildi
ASYA

Hindistan'da 2008'deki bombalı saldırılara ilişkin 38 sanığa ölüm cezası verildi

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentinde 2008'de meydana gelen ve 50'den fazla kişinin ölümüne neden olan bir dizi bombalı saldırıya ilişkin 38 sanık ölüm cezasına çarptırıldı.

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Haber Merkezi AA
Hindistanda 2008deki bombalı saldırılara ilişkin 38 sanığa ölüm cezası verildi
Hindistan'da 2008'deki bombalı saldırılara ilişkin 38 sanığa ölüm cezası verildi.

Mahkemede hakim cinayet, devlete karşı savaş açmak için komplo kurmak ve yasa dışı silah bulundurmaktan suçlu bulduğu 38 sanık hakkında ölüm cezası verdi.

Davada, 11 kişi müebbet hapis cezasına çarptırıldı, 28 kişi ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Hindistan'da ilk kez bu kadar çok sanık tek bir davada ölüm cezasına çarptırıldı.

Cezanın bir üst mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor.

Saldırılar

Hindular ile Müslümanlar arasında gerilimin geçmişe dayandığı Ahmedabad kentinde 2002'de çoğu Müslüman 1000'den fazla kişinin ölümüne neden olan büyük şiddet olayları yaşanmıştı.

Kentin çeşitli yerlerinde 26 Temmuz 2008'de düzenlenen bombalı saldırılarda 56 kişi ölürken, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Bombalamaların sorumluluğunu yerel bir terör grubu üstlenmişti.

O dönemde Gucerat eyaletinin lideri olan Hindistan'ın mevcut Başbakanı Nerandra Modi, şiddete göz yummakla suçlanmıştı.

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