Hindistan'ın Mumbai kentinde bir bina çöktü: En az 90 kişi enkaz altında

Hindistan'ın Mumbai şehrinde 5 katlı bina çöktü. Aralarında çok sayıda çocuğunda bulunduğu 90 kişinin mahsur kaldığı belirtildi. Kurtarma çalışmalarında 15 kişi yaralı olarak çıkarıldı.
- Reuters'ın haberine göre çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi bölgede çalışma yürütüyor.
Can kaybı bilgisi verilmedi
Binanın yıkılmasıyla ilgili şiddetli muson yağmurlarının etkili olabileceği tahmin ediliyor. Olayla ilgili can kaybı bilgisi verilmedi.
Çöken bina 10 yıllıktı
- Binanın 10 yıllık olduğu ve 47 daire bulunduğu açıklandı. Hintli yetkililer, binanın çöktüğü sırada kaç kişinin içeride bulunduğu bilgisinin henüz belirlenemediğini açıkladı.