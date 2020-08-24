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Dünya Hindistanın Mumbai kentinde bir bina çöktü En az 90 kişi enkaz altında
ASYA

Hindistan'da 5 katlı bina çöktü

Hindistan'ın Mumbai kentinde bir bina çöktü: En az 90 kişi enkaz altında

Hindistan'ın Mumbai kentinde 47 daireden oluşan 5 katlı bir bina çöktü. Çökme sonrası en 90 kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi. Binanın yıkılmasıyla ilgili şiddetli muson yağmurlarının etkili olabileceği tahmin ediliyor. Olayla ilgili can kaybı bilgisi verilmedi.

Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
Çöken binada 47 daire bulunuyordu.
Çöken binada 47 daire bulunuyordu.

Hindistan'ın Mumbai şehrinde 5 katlı bina çöktü. Aralarında çok sayıda çocuğunda bulunduğu 90 kişinin mahsur kaldığı belirtildi. Kurtarma çalışmalarında 15 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

  • Reuters'ın haberine göre çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi bölgede çalışma yürütüyor.

Can kaybı bilgisi verilmedi

Binanın yıkılmasıyla ilgili şiddetli muson yağmurlarının etkili olabileceği tahmin ediliyor. Olayla ilgili can kaybı bilgisi verilmedi.

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Çöken bina 10 yıllıktı

  • Binanın 10 yıllık olduğu ve 47 daire bulunduğu açıklandı. Hintli yetkililer, binanın çöktüğü sırada kaç kişinin içeride bulunduğu bilgisinin henüz belirlenemediğini açıkladı.
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