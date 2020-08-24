Hindistan'da 5 katlı bina çöktü Hindistan'ın Mumbai kentinde bir bina çöktü: En az 90 kişi enkaz altında Hindistan'ın Mumbai kentinde 47 daireden oluşan 5 katlı bir bina çöktü. Çökme sonrası en 90 kişinin enkaz altında kaldığı öğrenildi. Binanın yıkılmasıyla ilgili şiddetli muson yağmurlarının etkili olabileceği tahmin ediliyor. Olayla ilgili can kaybı bilgisi verilmedi.

Haber Merkezi 24 Ağustos 2020, 19:03 Son Güncelleme: 24 Ağustos 2020, 19:25 DHA Yeni Şafak