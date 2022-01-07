Dünya Hindistanda akılalmaz olay 12nci aşısını yaptırırken yakayı ele verdi
ASYA

Hindistan'da akılalmaz olay: 12'nci aşısını yaptırırken yakayı ele verdi

Brahmadeo Mandal isimli 84 yaşındaki Hindistanlı farklı kimlik kartları ve telefon numaraları kullanarak 11 kez koronavirüs aşısı olmayı başardı. Mandal, 12’inci aşıyı olmak isterken yakalandı.

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Haber Merkezi Diğer
Hindistanda akılalmaz olay: 12nci aşısını yaptırırken yakayı ele verdi
Brahmadeo Mandal

Akrabalarının telefon numaralarını ve kimliklerini aldı. Farklı aşı merkezlerine giderek devletin izleme sistemini atlatarak 11 COVID-19 aşısı yaptırdı.

"Her seferinde daha iyi hissediyorum"

84 yaşındaki emekli bir postane çalışanı Brahmadeo Mandal, her seferinde ‘daha iyi hissettiğini’ aktardı. Ancak yaşlı adam 12’nci dozu yaptırmaya gittiği sırada yakayı ele verdi. Hakkında soruşturma başlatıldı.

Aşı her derdine deva oldu

Aşıdan en iyi şekilde yararlanmak istediğini aktaran yaşlı adam “Hükümet harika bir şey yaptı. Ben aşıdan çok faydalandım. Bu yüzden tekrar tekrar alıyorum” dedi.

Aşılar sayesinde soğukalgınlığı yaşamadığını, kendini daha zinde hissettiğini söyleyen Mandal kronik sırt ağrılarının da geçtiğini belirtti.
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